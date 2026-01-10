La limpieza del Deportivo Saprissa parece estar en sus últimos días después de confirmarse varias salidas. Recientemente se dio la venta de Kenay Myrie al FC Copenhague y anteriormente salieron cedidos varios jóvenes de las ligas menores como otros futbolistas del primer equipo.

En las últimas horas, se terminó de confirmar lo que se rumoreaba en Tibás sobre la partida de un tetracampeón con el Monstruo. Se trata de Fabricio Alemán, quien no entrará en los planes de Vladimir Quesada y volverá a ser cedido por Saprissa.

ver también Mientras Saprissa sueña con ficharlo, Fernán Faerron lanza el anuncio que podría sellar su futuro lejos de Costa Rica

Según la información del periodista Kevin Jiménez, Alemán estará a préstamo en Inter San Carlos, equipo que se desempeña en la segunda categoría del fútbol costarricense.

El reto que tendrá Fabricio Alemán a préstamo en Inter San Carlos

Fabricio Alemán tendrá como principal objetivo en este semestre lograr el ascenso a la Liga Promérica. El conjunto sancarleño fue campeón del Torneo Apertura hace unas semanas y se ganó el derecho de jugar una final contra el ganador del Clausura 2026.

Alemán posa con la camiseta de su nuevo club.

Publicidad

Publicidad

El de San José interrumpió su préstamo con Pérez Zeledón, club al que había sido prestado por una temporada. Apenas estuvo seis meses. Alemán llegó a disputar 13 partidos en el campeonato nacional, pero sólo cuatro fueron como titular. En el resto ingresó de cambio.

ver también Saprissa pierde a una de sus figuras en una operación inesperada que golpea los planes de Vladimir Quesada: “Firmará en las próximas horas”

Ahora, en Inter San Carlos buscará los minutos de calidad que no pudo obtener con el cuadro generaleño. Compartirá equipo junto a dos jugadores de las ligas menores de Saprissa (también cedidos) como el portero Berny Rojas y el lateral izquierdo José Arias.