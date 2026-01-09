Es tendencia:
Saprissa pierde a una de sus figuras en una operación inesperada que golpea los planes de Vladimir Quesada: “Firmará en las próximas horas”

Para este 2026, Saprissa cierra una importante venta a Europa en una cifra superadora.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El entrenador sufre una baja importante.
© Prensa SaprissaEl entrenador sufre una baja importante.

En Tibás acaba de concretar una nueva salida que se dará a conocer de manera oficial en las próximas horas. El Deportivo Saprissa perderá a uno de los jugadores con mayor potencial de la planilla de Vladimir Quesada, aunque ahora lo demostrará en su nuevo equipo de Europa.

El periodista Kevin Jiménez aseguró que Kenay Myrie será nuevo jugador del FC Copenhague de Dinamarca y estará ligado por los próximos cuatro años y medio. “Firmará en las próximas horas“, dio a conocer sobre uno de los traspasos más importante del mercado de fichajes en Costa Rica.

El lateral derecho de los morados estaba también en los planes del Valencia B, pero no tenían la misma intención de Saprissa, ya que lo querían a préstamo con una opción de compra.

¿Cuánto dinero ganará Saprissa por la venta de Kenay Myrie a Europa?

Según la información que aportó el Diario La Nación, el equipo tibaseño recibirá una cifra cercana al millón de dólares. Además, tendrán el 15 de los derechos del futbolista, por lo que obtendrán beneficios en caso de que Kenay sea vendido a otro equipo en un futuro.

Kenay Myrie se unirá a un equipo que es el más laureado en Dinamarca. No sólo eso, sino que es un habitual participante en la UEFA Champions League. De hecho, es parte de la actual. Tiene grandes figuras en su equipo como Youssoufa Moukoko, Mohamed Elyounoussi y Rodrigo Huescas.

El lateral tiene una coincidencia entre Saprissa y el equipo nórdico. Allí brilló un histórico como Christian Bolaños. Estuvo durante cuatro años en los que consiguió dos títulos de Liga y uno de Copa. También fue parte de la histórica campaña de Champions en la temporada 2010-2011, en la que alcanzaron los octavos de final por primera vez.

