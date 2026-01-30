Es tendencia:
Duro revés para Antigua: Mauricio Tapia recibe la peor noticia que complica sus planes tras la derrota ante Comunicaciones

Antigua GFC pierde a uno de los futbolistas más importantes de la plantilla.

Por Juan Fittipaldi

El DT argentino lo pierde por un largo tiempo.
El año no empezó bien para Antigua GFC luego de haberse consagrado como el bicampeón de la Liga Nacional. Los Panzas Verdes ocupan la última posición luego de sumar apenas un punto en tres partidos. Por si fuera poco, recibieron una goleada por 5-1 ante Cobán Imperial en el debut.

Este miércoles, el equipo comandado por Mauricio Tapia volvió a caer. Fue por 1-0 contra Comunicaciones en el Estadio Pensativo. Lo más duro para el conjunto colonial no fue la derrota ante los Cremas, sino que fue la noticia que podría dejarlos sin un jugador por un largo tiempo.

Y es que Francisco Apaolaza, titular en Antigua, debió ser sustituido en la primera parte por una dura lesión. El delantero quedó golpeado en su rodilla derecha después de un cruce con el defensor del Albo Monreal. Finalmente, se supo la peor de las noticias.

Ni Municipal ni Comunicaciones: Daniel Méndez es aficionado de este equipo de la Liga Nacional de Guatemala y le envió un guiño

ver también

Ni Municipal ni Comunicaciones: Daniel Méndez es aficionado de este equipo de la Liga Nacional de Guatemala y le envió un guiño

Francisco Apaolaza sufrió una rotura de ligamentos cruzados

Este viernes, Claro Sports confirmó que el argentino se sometió a los estudios para determinar la gravedad de la lesión. Esta dictaminó que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha, por lo que se perderá todo el Torneo Clausura 2026.

Será entre seis y ocho meses el tiempo que estará recuperándose Apaolaza. Es una muy mala novedad para Antigua, ya que había hecho un gran esfuerzo para retener al delantero argentino, figura estelar en el bicampeonato.

De esta manera, el mismo medio aseguró que Antigua irá en búsqueda de un nuevo delantero para reforzar la ofensiva. Por el momento no hay nombres, pero en los próximos días saldrán los candidatos tras conocerse esta dura lesión.

