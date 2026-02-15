Es tendencia:
Honduras

La primera exigencia de Francis Hernández al nuevo técnico de Honduras para clasificarlo al Mundial 2030

El nuevo director deportivo está trabajando para nombrar al entrenador de la Selección de Honduras lo más pronto posible.

José Rodas

Por José Rodas

Francis Hernández durante una conferencia de prensa en su presentación como director deportivo de la Selección de Honduras.
La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) junto al director deportivo Francis Hernández está trabajando en la elección del nuevo entrenador de la selección absoluta con Santi Denia y Jesús Casas como los candidatos favoritos.

Los últimos reportes del periodista Marco Banegas del programa Sin Anestesia revelan una nueva exigencia de Francis Hernández para el nuevo estratega nacional.

La información indica que la idea del director deportivo es ofrecerle un proyecto de ocho años al seleccionador que sea nombrado, siguiendo la dinámica de Panamá, El Salvador y Guatemala con sus entrenadores.

“La idea es que sea un técnico que no esté cuatro años, la idea es que pueda estar ocho. Estamos claros que en Honduras, los resultados mandan, pero sí me confirman que es ofrecerles ocho años de trabajo”, reveló Banegas.

El comunicador insistió que para Francis Hernández es de vital importancia medir el éxito de un entrenador con un proceso de más de cuatro años.

“La metodología de Francis Hernández es que cuatro años no son suficientes para un entrenador que busca tener éxito en un país”, cerró.

¿Cuándo será nombrado el nuevo DT?

La FFH espera poder hacer oficial la llegada del nuevo entrenador en las próximas semanas antes que culmine febrero para que comience a trabajar con la vista puesta en un probable amistoso en la fecha FIFA de marzo.

