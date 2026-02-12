Guatemala en alerta: Tiene todo listo para ser legionario, pero una lesión podría complicar su futuro

El juvenil de Antigua GFC, Marvin Ávila, será baja sensible este fin de semana cuando los coloniales visiten a Atlético Mictlán, debido a que el dolor e inflamación en la rodilla no han disminuido. La ausencia del joven talento representa un golpe para el equipo en un momento donde los resultados urgen.

De acuerdo con información recabada por el sitio Guatefutbol.com con personas cercanas al jugador, Ávila no estará disponible para el compromiso dominical y continúa bajo observación médica. El futbolista se resintió durante el partido ante Deportivo Mixco en el estadio Pensativo, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico.

El atacante ya fue sometido a diversas evaluaciones médicas, y será en las próximas horas cuando se conozcan con mayor precisión los resultados y la gravedad de la lesión. Aunque existe cautela en el entorno del club, de momento se maneja que el golpe no sería de consideración mayor, pero sigue bajo observación.

¿Se trunca su fichaje por São Paulo de Brasil?

La preocupación no solo pasa por el presente inmediato. Marvin Ávila cuenta con un precontrato firmado con São Paulo de Brasil, por lo que cualquier complicación física podría generar incertidumbre de cara a su futuro como legionario. Sin embargo, las primeras valoraciones apuntan a que no tendría inconvenientes para cumplir con ese salto internacional.

En lo colectivo, Antigua GFC continúa trabajando en el estadio Pensativo, afinando detalles para enfrentar a Atlético Mictlán este domingo a las 15:00 horas en el estadio La Asunción. El plantel es consciente de la necesidad de sumar en una jornada clave.

Actualmente, los coloniales se ubican en el último lugar del Torneo Clausura 2026 con apenas dos puntos, por lo que el duelo ante Mictlán se presenta como una oportunidad vital para conseguir la primera victoria del certamen y comenzar a cambiar el rumbo de la temporada.