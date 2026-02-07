Antigua GFC inició la Liga Nacional con una muy mala noticia como lo fue la lesión de Francisco Apaolaza. El delantero argentino se rompió el ligamento cruzado de la rodilla y debió someterse a una cirugía para comenzar su recuperación, la cual demandará cerca de ocho meses.

Para reemplazar a una de sus grandes figuras en el Apertura 2025 que lograron conquistar, el equipo de los Coloniales se movió rápidamente para asegurar la llegada de un compatriota de Apaolaza y que tiene una experiencia comprobada en Guatemala.

Antigua GFC se refuerza con un delantero argentino

Mauricio Tapia podrá contar ahora con Agustín Maziero, delantero que había terminado su contrato con Deportivo Achuapa. El argentino fue el goleador de los Cebolleros, pero tomó la decisión de no extender el vínculo.

Ahora, Maziero se suma al bicampeón nacional con el principal objetivo de lograr la tercera estrella de manera consecutiva. En el Apertura 2025, el surgido de las inferiores de Rosario Central, equipo que tiene en sus filas a Ángel Di María, anotó cinco goles y dio tres asistencias.

El delantero argentino también pasó por Nueva Chicago, Arsenal, River Plate de Uruguay. Estuvo en Ecuador vistiendo las camisetas de Cumbayá y Orense. Además, tuvo un paso por el Lori Vanadzor de Armenia y Sahab SC de Emiratos Árabes.

Con la llegada de Maziero, Mauricio Tapia suma otro delantero extranjero. Hace tan solo una semana, los Panzas Verdes ficharon al colombiano Andris Herrera, que llegó en condición de libre.