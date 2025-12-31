Se conoce la fecha en la que Municipal sabrá su sanción por los incidentes en la final contra Antigua

La Final de Vuelta del Torneo Apertura 2025 entre Municipal y Antigua GFC terminó de la peor manera y lejos de lo esperado en lo deportivo. La invasión de cancha por parte de aficionados rojos y la bronca entre jugadores empañaron el cierre del campeonato y ahora todo apunta a que habrá fuertes consecuencias disciplinarias para el club escarlata.

ver también Fue goleador y campeón con Municipal, pero no dudó en enviar un dardo tras la derrota en la final del Apertura 2025

Como es habitual, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional se reúne cada martes para analizar los incidentes ocurridos en cada jornada. Sin embargo, debido a la gravedad de lo sucedido en El Trébol, el análisis del caso de la final no se realizará de inmediato, lo que ha generado expectativa e incertidumbre en el entorno del fútbol guatemalteco.

De acuerdo con información recabada por Guatefutbol.com, miembros de la Liga Nacional confirmaron que el Órgano Disciplinario se reunirá hasta la próxima semana para abordar oficialmente los hechos registrados en la final. La intención es contar con todos los informes necesarios antes de emitir una resolución definitiva.

¿Cuándo será castigado Municipal?

En específico, se conoció que será el lunes 5 de diciembre cuando se analice lo ocurrido en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. En dicha sesión se definirán las sanciones contra Municipal, que incluirían el castigo al estadio, además de las suspensiones individuales para los jugadores involucrados directamente en la pelea.

Uno de los factores que ha retrasado el proceso es que, hasta este lunes a las 22:00 horas, el árbitro central Mario Escobar aún no había entregado su acta arbitral, situación similar a la del comisario Giovanni De León, cuyos informes son claves para sustentar cualquier decisión disciplinaria.

ver también Suspensión de El Trébol y mucho más: Municipal enfrenta el peor de los castigos tras el caos en la final ante Antigua

De manera preliminar, se maneja que Municipal deberá afrontar una fuerte multa económica y una suspensión de dos partidos como local, lo que obligaría al club a disputar sus primeros encuentros del Torneo Clausura 2026 en una sede alterna. Ahora, solo resta esperar el fallo oficial para conocer el verdadero alcance del castigo tras una final que quedará marcada por la violencia y el desorden.

Publicidad