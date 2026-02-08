Complica a Hernán Medford: el DT de Saprissa recibe la noticia que lo obliga a tomar decisiones en Tibás

Este domingo, el Deportivo Saprissa sumó su primera victoria como local en el Clausura 2026. Después de dos empates contra Puntarenas y Cartaginés en La Cueva, el Monstruo superó a San Carlos por 2-1 en el regreso de Hernán Medford a la Liga Promérica.

Pese a los tres puntos que pusieron a la S cerca de los puestos de clasificación, el entrenador del Monstruo sufrió la lesión de dos de sus futbolistas. Además, Rachid Chirino vio la tarjeta roja tras una doble amarilla, por lo que no podrá estar presente en la próxima jornada.

Guzmán y Mora lesionados en Saprissa

Tanto David Guzmán como Joseph Mora debieron ser sustituidos por lesión según pudo confirmar el entrenador en conferencia de prensa. El lateral izquierdo salió a los 38 minutos de la primera parte en lugar de Jorkaeff Azofeifa, mientras que el mediocampista fue cambiado por Albert Barahona.

De esta manera, Medford tendría dos ausencias en el equipo titular por lesión pensando en la próxima jornada ante Liberia. Tampoco podrá tener como alternativa a Chirino, aunque este último estará disponible para el duelo entre semana frente a Carmelita por el Torneo de Copa.

En el Monstruo comienza a preocupar la situación de Mora, quien regresaba de una lesión muscular. El lateral se había lesionado en el partido contra Cartaginés y debió ausentarse en el empate por 3-3 ante Pérez Zeledón.

Los reemplazantes de los lesionados de Saprissa

Con su nueva lesión, será Azofeifa quien vuelva a tomar protagonismo en el equipo titular. En el lugar de Guzmán, en caso de confirmarse que fue una lesión muscular, Medford tiene como única opción a Barahona. De lo contrario, deberá utilizar a un futbolista de liga menor.

