Hace pocos días se dio a conocer la nómina de la Selección Sub-17 de Costa Rica que buscará clasificar al Mundial de Qatar 2026. La noticia tomó una gran relevancia por el dominio de Alajuelense en la lista y la nula participación de juveniles del Deportivo Saprissa.

Entre los elegidos por Randall Azofeifa, hubo un único futbolista de las ligas menores del Monstruo, Thiago Cordero, pero se terminó lesionando y quedó desafectado de la convocatoria.

Desde Saprissa, uno de los referentes que mayor recorrido tiene entre las ligas menores de Tibás y fue sincero a la hora de dar las razones por las que no hay ningún jugador del Monstruo en la nómina.

ver también “Ayuden”: Luis Paradela no se guarda nada y se pone en contra de la afición de Saprissa tras los silbidos

Marco Herrera confiesa porqué Saprissa no tiene futbolistas en la Selección Sub-17

En diálogo con FUTV, Marco Herrera reflexionó: “Hubo jefes anteriormente. Yo me he manejado con mucho respeto, pero los números son elocuentes. Si no hay jugadores en ciertas selecciones no es porque tengan una preferencia, no es que está faltando material. En su momento la data o el scouting que se hizo no fue el adecuado“.

Por este motivo, el asistente técnico de Hernán Medford considera que este problema está afectando a Saprissa: “Lo estamos sufriendo el día de hoy. Para sanear eso no es de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar muchísimo de la cabeza de Enrique Rivers“.

Además, aportó una de las ideas que tiene en mente Saprissa para cambiar este panorama con las ligas menores: “Los mundiales exitosos de liga menor la base siempre era Saprissa, perdimos eso. Espero que ahora lo logremos. Tenemos que trabajar muchísimo, buscar muchísimos jugadores. Saprissa se estancó. Nosotros estábamos acostumbrados a ir a Guanacaste, Limón, Cariari, a buscar esos chicos de 12, 13 años y formarlos“.

Publicidad