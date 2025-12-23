“Quiere jugar con Saprissa”: revelan al portero de Selección que amenaza el futuro de Esteban Alvarado en 2026

Luego del cierre del Torneo Apertura 2025, dentro del Deportivo Saprissa quedó una conclusión evidente: Esteban Alvarado necesita, como mínimo, competencia directa bajo los tres palos de La Cueva.

El experimentado guardameta de 36 años atravesó un semestre para el olvido, en el que nunca lució pleno desde lo físico y terminó siendo protagonista en dos de los tres goles con los que Liga Deportiva Alajuelense selló su ansiada estrella 31.

En este escenario, la directiva tibaseña estaría dispuesta a avanzar por los servicios de un nuevo arquero en este mercado de fichajes. La evaluación interna considera que Issac Alfaro (22) y Abraham Madriz (21) aún no cuentan con la madurez y la experiencia suficientes para disputarle de manera real el puesto al veterano Alvarado.

Alexandre Lezcano entra al radar morado

En este contexto, todo apunta a que los caminos del Monstruo y Alexandre Lezcano podrían cruzarse en 2026. Tras su salida de AD San Carlos y el finiquito definitivo de su vínculo con el Club Sport Herediano, el arquero de 24 años —habitual convocado a la Selección de Costa Rica durante el ciclo de Miguel Herrera— se encuentra en condición de agente libre.

Alexander Lezcano no tiene equipo (AD San Carlos).

“Alexandre Lezcano ya empezó conversaciones con la dirigencia morada; el joven guardameta quiere jugar con el Deportivo Saprissa. Llegaría a ser competencia directa de Esteban Alvarado”, informó este martes el medio Deportes a lo Tico. Además, La Teja había confirmado previamente que el movimiento era una posibilidad real, según fuentes cercanas al jugador.

Un candidato polémico

El ex florense estuvo lejos de completar una gran temporada: fue uno de los futbolistas más señalados en AD San Carlos, club que terminó en la última posición del Apertura 2025.

Lezcano surgió en las divisiones menores del Team, pasó posteriormente por Sporting (2021-2022), luego militó en Santos (2022-2024) y más tarde dio el salto al club norteño. Aunque no ha logrado consolidarse plenamente en un club, siempre se ha mantenido en la órbita de la Selección de Costa Rica, tanto en procesos juveniles como en la mayor.