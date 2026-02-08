Es tendencia:
“Ayuden”: Luis Paradela no se guarda nada y se pone en contra de la afición de Saprissa tras los silbidos

El extremo de Saprissa se refirió a los silbidos que recibieron sus compañeros Marvin Loría y Rachid Chirino.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El cubano salió en defensa.
El cubano salió en defensa.

Si hay algo que la afición del Deportivo Saprissa no oculta es su descontento con ciertos jugadores y sin importar el resultado. Los aficionados se hacen sentir cuando no están conformes y es algo que viene sucediendo en los últimos encuentros.

En el juego contra Carmelita, los morados silbaron a Marvin Loría a pesar de haber marcado un gol. La afición rompió su relación con el extremo de Saprissa debido a su rendimiento. No fue el único, ya que Rachid Chirino también recibió una silbatina.

Luis Paradela le pide ayuda a la afición de Saprissa

El que salió en defensa de ambos futbolistas fue Luis Paradela, quien respaldó a sus compañeros y también se mostró en contra de estos silbidos: “Necesitamos de esos jugadores también. La afición de Saprissa es exigente y uno lo puede entender, pero necesitamos que ellos ayuden también a sacar adelante a esos compañeros. En la vida todos cometemos errores“.

El extremo cubano le pidió ayuda a la afición morada para revertir la situación de Chirino y, especialmente, la de Loría. Este domingo, en el partido contra San Carlos, Marvin quedó fuera de la convocatoria a último momento.

Lo primero que se rumoreó es que Hernán Medford prefirió cuidar al jugador para no exponerlo nuevamente a los silbidos. En conferencia de prensa, el entrenador contó que no iba a explicar los motivos, ya que para él “es algo que queda en lo interno“.

Chirino, por si fuera poco, se fue expulsado en el duelo contra los Toros del Norte. El extremo izquierdo, que no tuvo un buen partido tras su ingreso, realizó dos infracciones que le terminaron costando la doble amarilla y la posterior tarjeta roja.

