El Salvador recibe noticia alentadora de su nuevo estadio que causa ilusión a los aficionados

La entidad asiática encargada de la construcción del Estadio Nacional El Salvador realizó este domingo un anuncio relevante sobre el avance de una de las obras de infraestructura deportiva más importantes del país, generando expectativa entre aficionados y autoridades vinculadas al deporte nacional.

De acuerdo con la información oficial, ya fue finalizada la estructura metálica del graderío, un paso clave dentro del desarrollo del recinto, que permitirá continuar con las siguientes fases del proyecto y consolidar la base estructural del futuro estadio.

En el marco del evento, el Indes detalló que se llevó a cabo la ceremonia de izaje de la primera pieza de la cubierta metálica, un componente fundamental de la obra que, una vez concluido en su totalidad, alcanzará un peso aproximado de 14,000 toneladas, reflejando la magnitud del proyecto.

Pese a la relevancia del avance, ninguna de las autoridades presentes brindó detalles sobre el tiempo restante para que la empresa constructora entregue la obra completamente finalizada, manteniendo en incertidumbre la fecha de inauguración oficial del estadio.

Mientras tanto, los adelantos en la infraestructura ya son claramente visibles desde distintos puntos del área metropolitana, como Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y San Salvador, donde la silueta del estadio comienza a tomar protagonismo en el paisaje urbano.

Con cada nuevo progreso, el Estadio Nacional El Salvador se perfila como un escenario destinado a marcar un antes y un después en el desarrollo del deporte salvadoreño, a la espera de que se confirmen plazos y se complete una obra llamada a convertirse en un ícono nacional.

