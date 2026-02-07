Es oficial: fue campeón con Saprissa, pero lo limpiaron y ahora confirma su gran salto rumbo a Europa

A mediados de 2025, el Deportivo Saprissa hizo oficial una de las salidas más reclamadas por los aficionados tibaseños tras la eliminación en el Torneo Clausura de aquel año.

Con el primer equipo entonces bajo el mando de Paulo Wanchope, la directiva morada decidió no extender el préstamo de Eduardo Anderson, por lo que el zaguero panameño regresó al Alianza FC, club dueño de su ficha.

En su momento, la decisión fue celebrada por buena parte de la afición del Monstruo, que no había quedado convencida con el rendimiento de Anderson en sus 58 partidos con la camiseta morada (donde fue parte de la obtención del Clausura 2024).

Eduardo Anderson llega a la Liga Premier

Sin embargo, el canalero lograría relanzar su carrera en muy poco tiempo y, contra todo pronóstico, hoy vuelve a ser noticia por un salto importante al fútbol de Europa.

Tras su salida de Saprissa, Anderson tuvo un nuevo préstamo fuera de Panamá, esta vez en el Monagas de Venezuela. A finales de 2025 regresó nuevamente al Alianza, aunque solo de paso: este sábado 7 de febrero se confirmó su llegada al Baltika Kaliningrad, club que marcha quinto en la actual Liga Premier de Rusia, donde jugará cedido hasta mitad de año.

“Acuerdo alcanzado entre Baltic y Alianza para el traspaso del defensa central Eduardo Anderson. El futbolista de Panamá se suma a nuestra lista cedida hasta el 30 de junio con la opción de recuperar los derechos del jugador”, comunicó la institución rusa al anunciar oficialmente la contratación del ex morado.

Así es el nuevo equipo del canalero

El Baltika Kaliningrad fue fundado el 22 de diciembre de 1954 y, como lo indica su nombre, tiene su sede en Kaliningrado, una importante ciudad portuaria ubicada en el extremo occidental de la colosal nación que es Rusia.

El Arena Baltika, nueva casa de Anderson (Wikipedia).

Disputa sus partidos como local en el Arena Baltika, con capacidad para 35.000 espectadores, y en su actual plantel cuenta con otro futbolista centroamericano: el delantero salvadoreño Brayan Gil, de 24 años, una de las principales figuras del equipo.