Esteban Alvarado dispara sin piedad y hace estallar a Saprissa con lo que pocos futbolistas se atreven a decir: "Nos está faltando...

Esteban Alvarado volvió a ser protagonista fuera del arco, esta vez con unas declaraciones que no pasaron desapercibidas en el entorno del Deportivo Saprissa. El portero, conocido por su carácter frontal, no dudó en señalar las carencias del equipo.

Sobre un contexto marcado por la falta de resultados y el cuestionamiento hacia la labor de Paulo Wanchope, Alvarado decidió romper el silencio y apuntar directamente a la actitud y compromiso del plantel.

Esteban Alvarado sin filtros ante el mal momento del Saprissa

Alvarado no dudó en hablar con franqueza sobre la difícil situación que atraviesa Saprissa, señalando que la responsabilidad recae en todo el plantel. El portero insistió en que los jugadores deben mostrar mayor actitud y compromiso, dejando claro que en el fútbol no basta con el talento

“No vamos a tapar el sol con un dedo. Lo mencioné hace unos partidos atrás, donde me cuestionaba si era una cuestión de actitud de nosotros mismos. Lo vuelvo a repetir: aquí ganamos todos, perdemos todos. Todos somos culpables, me parece que debemos poner un poquito más“.

“Gracias al fútbol nosotros comemos y eso en la cancha se tiene que demostrar con garra. El trote de campeón es para el día que uno celebra la copa y a veces esa milla extra, ese 1% que nos reservamos por cansancio o por alguna otra situación, terminan marcando la diferencia“, afirmó Esteban Alvarado.

“Uno tiene en la cancha que tirarse de cara si es necesario y eso es tal vez lo que nos está faltando. Tenemos calidad, pero falta acompañarlo con carácter y hombría“, finalizó.

¿Qué dijo Esteban Alvarado sobre Paulo Wanchope?

Esteban Alvarado salió en defensa de Paulo Wanchope, destacando que el técnico aporta una metodología distinta y de gran valor que el equipo no ha sabido aprovechar. Además, lamentó que muchas veces se critique sin valorar el aporte real del estratega

“El DT siempre va a ser la cabeza responsable de eso no hay duda. En lo personal, me parece que estamos desperdiciando a un gran técnico, nosotros demostramos buenas facetas de fútbol, aunque tal vez no somos contundentes regulares“, comentó Esteban Alvarado.

“Pero insisto, estamos desperdiciando a un técnico que nos da una metodología europea, y a veces siento que parece que lo que necesitamos para entender, es que venga un pica piedra y nos de con un mazo por la cabeza“, finalizó Alvarado.

Saprissa entre la autocrítica y la necesidad de recuperar la confianza

En medio de la crisis que atraviesa Saprissa, las palabras de Esteban Alvarado dejan en claro que dentro del camerino aún existe respaldo hacia Paulo Wanchope, pero también una autocrítica necesaria sobre el rendimiento colectivo.

Ahora el futuro del equipo dependerá de encontrar la regularidad perdida y de aprovechar al máximo el trabajo del técnico para revertir los resultados y recuperar la confianza en los torneos en donde compita.