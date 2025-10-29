Es tendencia:
Lejos de Saprissa y Costa Rica: Paulo Wanchope fue presentado en su nuevo cargo en Europa

Luego de haberse alejado de Saprissa, Paulo César Wanchope anunció que tendrá un cargo importante en Europa.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Paulo Wanchope tendrá un cargo nuevo en Europa. (Foto: Instagram)
Tras su salida del Deportivo Saprissa, donde su paso fue tan breve como polémico, Paulo Wanchope vuelve a ser noticia, aunque esta vez fuera de las canchas y lejos de Costa Rica.

¿Cuál es el nuevo cargo que tendrá Paulo Wanchope en Europa?

El exentrenador morado fue oficialmente presentado en su nuevo cargo dentro de una de las instituciones más importantes del fútbol mundial: el International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir y actualizar las Reglas de Juego.

Wanchope, quien dejó el banquillo del Saprissa durante el Torneo de Apertura 2025 luego de una serie de resultados adversos y diferencias con la dirigencia, emprende ahora una nueva etapa profesional en Europa, desde donde colaborará con el desarrollo y evolución del fútbol a nivel global.

A través de sus redes sociales, el exseleccionador nacional compartió el anuncio con un mensaje cargado de orgullo y gratitud: Muy agradecido por ser presentado como nuevo miembro del panel de Football Advisory (IFAB). Es un honor seguir colaborando con el fútbol mundial”.

Así lo anunció Paulo Wanchope en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Un puesto de élite en el fútbol internacional

El IFAB, fundado en 1886, está compuesto por las cuatro federaciones británicas, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, cada una con un voto, y por la FIFA, que con sus cuatro votos representa a las 207 federaciones restantes del planeta.

Este organismo es el único con autoridad para modificar las Reglas de Juego, garantizando que cualquier cambio preserve tanto la tradición como la realidad moderna del deporte. Para aprobar cualquier modificación se requiere una mayoría de tres cuartos.

Wanchope formará parte del panel de asesoría futbolística (Football Advisory Panel), un grupo integrado por exjugadores, entrenadores y árbitros de prestigio internacional, cuya función es aportar su experiencia práctica al proceso de toma de decisiones del IFAB.

