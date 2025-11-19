“Wanchope decidió irse”: Piojo Herrera expuso a la leyenda de Costa Rica tras dejar a La Sele sin Mundial 2026

Miguel Herrera no pudo conseguir el objetivo de clasificar a Costa Rica al Mundial de 2026 luego del empate (0-0) como local ante Honduras. Si bien fueron varias presentaciones que llevaron a La Sele a esta situación, uno que también quedó señalado fue Paulo Wanchope.

Costa Rica terminó su participación eliminatoria muy por debajo de lo que se esperaba, quedando ubicada entre las selecciones con menor rendimiento en toda la tabla.

Solo logró superar a El Salvador, Bermudas y Nicaragua, y cerró el proceso como el tercer equipo menos efectivo de la clasificación, un reflejo claro de la irregularidad que marcó su camino.

¿Qué dijo Piojo Herrera sobre Wanchope en La Sele?

Tras la salida de Paulo Wanchope, Miguel Herrera no contó con un sustituto costarricense en su cuerpo técnico, una ausencia que generó críticas tras el duelo ante Honduras.

Varios señalaron que el “Piojo” pudo haberse visto afectado por no tener a un entrenador local a su lado, alguien que aportara conocimiento directo del entorno y de los futbolistas ticos.

Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica

“Yo tenía un auxiliar tico, que era Wanchope (Paulo), y él toma una decisión: se fue y después la presidencia dijo que estábamos bien, que trabajábamos bien. No era que no aceptara“, compartió el Piojo Herrera para La Nación.

“Trabajamos pegados a la Sub-17, a la Sub-20 y, con ellos, todo bien. Mi entrenador de porteros es tico. Vine con cuatro mexicanos: yo y tres más, no es que vine con veinte”, afirmó Miguel Herrera.

El fin de Miguel Herrera con La Sele

La salida del técnico mexicano se concretó tal como estaba estipulado: sin clasificación, el vínculo llegaba a su fin. Con Herrera fuera del proyecto, ahora será el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol el encargado de definir el nuevo rumbo de la Selección. El desafío será encontrar un liderazgo capaz de reconstruir un equipo golpeado y devolverle identidad competitiva.