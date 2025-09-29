Nació en Costa Rica, se formó en un club de la MLS y ahora dio el salto a Europa: “Proyección envidiable”

El apellido Wanchope vuelve a hacerse escuchar en el fútbol internacional. Esta vez, la atención se centra en Matías, un mediocampista ofensivo de apenas 18 años que decidió dar el salto al Viejo Continente tras formarse durante ocho años en la academia del Los Ángeles FC de la MLS.

Matías no es un nombre cualquiera: es hijo de Javier Wanchope y sobrino de Paulo Wanchope, quien recibió un guiño de un gigante de Honduras. Ahora le toca escribir su propia historia, y lo hace buscando abrirse espacio en un fútbol mucho más exigente.

¿A qué equipo de Europa irá Matías Wanchope?

Su destino es el San Marino Calcio, un club histórico fundado en 1960 que compite en la Serie D de Italia pese a estar geográficamente ubicado en San Marino. El equipo es reconocido por ser semillero de talentos y plataforma para jugadores jóvenes que aspiran a proyectarse en Europa.

“El Calcio italiano es una de las mejores escuelas del mundo, y creemos que este paso será fundamental en su etapa formativa. Mati proviene de una familia de grandes futbolistas y tiene una proyección envidiable”, explicó su agente, Aquiles Certad, en declaraciones a ESPN.

Matías Wanchope seguirá su carrera en Europa. (Foto: Instagram)

Además, el volante ya suma roce internacional con la Selección Sub-20 de Costa Rica. En 2024, con apenas 16 años, fue convocado por Cristian Vella para el Campeonato de Concacaf: jugó un tiempo en la victoria frente a Jamaica, ingresó en el complemento contra México en cuartos de final y fue suplente frente a Cuba y Estados Unidos.

Con formación internacional, apellido ilustre y ahora un primer paso en Europa, Matías Wanchope arranca su propio camino. Sus cercanos lo describen como un “10” clásico con visión y personalidad, cualidades que lo convierten en una apuesta a futuro con una proyección envidiable.