El Deportivo Saprissa pierde a una de las joyas que más prometía de cara al futuro por su enorme talento. A casi dos meses de haber comenzado el campeonato nacional, Hernán Medford no podrá considerarlo para el primer equipo ante su salida.

Recientemente, desde Estados Unidos se confirmó que el conjunto tibaseño acordó la salida de Akheem Wilson, futbolista de las ligas menores, a uno de los equipos más poderosos que hoy tiene la Major League Soccer en cuanto a su pasar económico.

ver también Rolando Fonseca se la agarra con Hernán Medford y le dice lo que nadie en Saprissa se anima: “Es su culpa”

Akheem Wilson es nuevo jugador del New York Red Bulls II

El jugador de 19 años continuará su carrera en el equipo filial del New York Red Bulls. Lo hará en calidad de cedido hasta que finalice el 2026, donde disputará la MLS Next Pro (tercera categoría del fútbol estadounidense que funciona como una reserva).

New York Red Bulls le da la bienvenida a Wilson.

“Akheem es un joven atacante prometedor, con un regate dinámico y gran capacidad atlética. Estamos entusiasmados de que se una a nuestra delantera y contribuya a nuestro ataque”, destacó el entrenador Dominik Wohlert sobre el fichaje de Wilson.

Todavía no se incorporó al plantel, ya que en el equipo neoyorquino confirmaron que esperan por la aprobación de la visa y el registro para desempeñarse sin problemas.

Publicidad

Publicidad

Akheem Wilson finalmente deja Saprissa, donde apenas tuvo la posibilidad de disputar dos partidos con el primer equipo en 2025. Sólo 22 minutos fueron los que sumó con la camiseta morada: ocho con Wanchope y 14 con Vladimir Quesada.

En resumen

Akheem Wilson , de 19 años, se marcha cedido al New York Red Bulls II hasta finales de 2026.

, de 19 años, se marcha cedido al hasta finales de 2026. El delantero disputará la MLS Next Pro tras sumar solo 22 minutos con el primer equipo de Saprissa.

tras sumar solo con el primer equipo de Saprissa. Dominik Wohlert, entrenador del equipo estadounidense, confirmó el fichaje a la espera de la visa y registro.