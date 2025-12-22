Esposa de un exfutbolista de Saprissa destroza a Esteban Alvarado por sus errores ante Alajuelense

El Deportivo Saprissa cerró el Apertura 2025 de la peor manera: con una derrota ante Liga Deportiva Alajuelense en la final de la segunda fase y una nueva temporada sin títulos. El golpe deportivo fue fuerte en Tibás, pero tras el clásico decisivo también comenzaron a salir a la luz tensiones internas que no pasaron desapercibidas para la afición morada.

Uno de los futbolistas más cuestionados por lo ocurrido en la serie frente a los rojinegros fue Esteban Alvarado. El experimentado guardameta falló en momentos clave tanto en la ida como en la vuelta, y su rendimiento terminó siendo señalado por aficionados y analistas como uno de los factores que influyeron en la caída del Monstruo.

¿Quién criticó públicamente a Esteban Alvarado?

Sin embargo, la crítica más llamativa no llegó desde las gradas ni desde un micrófono, sino desde las redes sociales. Ashley Arguedas, esposa del exportero saprissista Kevin Chamorro, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una dura indirecta hacia Alvarado y una defensa clara del guardameta que salió del club meses atrás.

“Muchas veces te silbaron, corearon el nombre de Alvarado muchas veces estando en cancha, pero siempre que el equipo te necesitó, levantaste la mano y saliste a defender el marco morado como ninguno. Te fuiste como tetracampeón y muchos cuestionaron tu rendimiento; hoy el marco morado te extraña”, escribió Arguedas, en un texto que rápidamente se viralizó y generó un intenso debate entre los aficionados.

La esposa de Kevin Chamorro salió a respaldarlo. (Foto: Instagram)

El mensaje reavivó la comparación entre ambos arqueros y dejó en evidencia que las decisiones tomadas en Saprissa bajo los tres palos siguen siendo un tema sensible. Kevin Chamorro, de 25 años, actualmente milita en el Río Ave de Portugal, club con el que tiene contrato hasta junio de 2029, y su salida del equipo morado aún genera opiniones divididas en Tibás.

Por su parte, Esteban Alvarado, de 36 años, mantiene vínculo contractual con el Deportivo Saprissa hasta junio de 2027. No obstante, tras los errores cometidos ante Alajuelense y las críticas que han surgido incluso desde el entorno morado, su continuidad y rol dentro del equipo vuelven a quedar bajo la lupa.