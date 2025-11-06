Miguel Herrera dará a conocer el próximo sábado la convocatoria más importante desde que asumió como entrenador de Costa Rica. En la doble fecha que se aproxima, la Sele visitará a Haití y luego recibirá a Honduras para buscar la clasificación al Mundial 2026.

El DT de la Selección de Costa Rica se encuentra trabajando con los 24 jugadores locales que convocó para el microciclo y que finalizará este sábado. Ese mismo día, se conocerán a los jugadores definitivos que dirán presentes para cerrar las Eliminatorias Concacaf.

Si bien aún no es oficial, se filtró el nombre de uno de los legionarios que volverá al seleccionado tico, tras estar más de un año sin formar parte de una convocatoria.

El legionario tico que vuelve a La Sele por decisión del Piojo Herrera

Según informó el periodista Kevin Jiménez, se trata de Kevin Chamorro, portero que se desempeña en el Río Ave de la máxima categoría de Portugal. El ex Deportivo Saprissa no estuvo nunca en el ciclo del Piojo Herrera y fue llamado por última vez para la Copa América 2024, cuando Gustavo Alfaro era el seleccionador.

Chamorro vuelve a una convocatoria con La Sele.

De esta manera, Chamorro integrará el trío de porteros junto a Keylor Navas y Patrick Sequeira, quien vuelve a La Sele luego de su lesión en el mes de octubre. Ambos reemplazarán a Esteban Alvarado y Alexander Lezcano, que estuvieron en los últimos dos juegos.

El problema que arrastra Kevin Chamorro en Europa

Uno de los puntos negativos de Kevin Chamorro es su inactividad. El portero tico apenas jugó un partido en la temporada 25-26. Estuvo en la derrota por 3-2 en la Copa de Portugal, la cual significó la eliminación de su equipo. En la liga doméstica, el polaco Cezary Miszta fue el elegido como titular.