“Va a estar complicado”: salen a la luz los planes de Saprissa con uno de los fichajes que más ha dado que hablar

El Deportivo Saprissa comienza a tomar decisiones importantes de cara al próximo torneo, incluso con situaciones que todavía generan debate interno y externo. Mientras el equipo se enfoca en cerrar la temporada y planificar el futuro inmediato, uno de los fichajes que más expectativas había despertado podría tener un desenlace muy distinto al imaginado en su llegada a Tibás.

A mediados de julio, en el arranque de la temporada, Newton Williams fue anunciado como refuerzo del cuadro morado. El delantero panameño ilusionó rápidamente a la afición: debutó con gol y parecía encajar de inmediato en la idea del cuerpo técnico. Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas minutos después de su estreno, sufrió una grave lesión que lo dejó fuera de las canchas tras romperse los ligamentos.

Desde entonces, su situación se convirtió en un tema recurrente en el entorno saprissista. Los rumores sobre qué haría el club con el atacante una vez completara su recuperación no tardaron en aparecer, y en las últimas horas comenzaron a surgir definiciones más claras.

¿Cuál es el plan de Saprissa con Newton Williams?

El periodista Kevin Jiménez reveló que el panorama para Williams en Saprissa es complejo. Aunque el club no puede prescindir de él de manera inmediata debido a la lesión, existe una alternativa que ya está sobre la mesa.

“Lo de Newton Williams va a estar complicado que pueda seguir. No lo pueden quitar por el tema de la lesión, pero está la opción de no inscribirlo para el siguiente campeonato”, explicó.

Esta posibilidad abre un escenario delicado para el delantero canalero, que llegó como una apuesta fuerte y ahora podría quedar al margen de la competencia oficial mientras termina su recuperación. En Tibás analizan los pasos a seguir, conscientes de que la planificación del plantel para el próximo torneo será clave y que cada cupo de inscripción cuenta.

Por ahora, el futuro de Newton Williams en Saprissa permanece en suspenso, a la espera de una decisión que marcará uno de los movimientos más comentados del mercado morado.