“Un puñal al corazón”: filtran el episodio que empujó a Esteban Alvarado al retiro e involucra a un ex Saprissa

Una de las noticias que más ruido generó antes de que finalice el año en Costa Rica fue, sin duda, el anuncio de Esteban Alvarado informando que se retira del fútbol profesional.

Esto trajo mucha tela que cortar luego de que Saprissa perdiera la final ante Alajuelense, que significó la 31 para los manudos y en donde Alvarado fue el arquero morado que al final quedó también expuesto tras este resultado.

Luego de muchos rumores, se filtró el último episodio que llevó al futbolista de 36 años al retiro y que además involucró a un ex Saprissa.

ver también Cuatro palabras bastaron: Mariano Torres hizo emocionar a todo Saprissa por el adiós de Esteban Alvarado

¿Cuál fue el episodio que terminó de empujar a Esteban Alvarado al retiro?

Según lo expuesto, la decisión de Esteban Alvarado no estuvo condicionada solo por la final perdida con Alajuelense, sino que el golpe más fuerte llegó desde la Selección Nacional, de acuerdo a lo dicho por el periodista Josué Quesada en su canal de YouTube.

Esteban Alvarado con la Selección Nacional

“A Esteban Alvarado no lo retiró la Liga. A Alvarado lo terminó de matar la última convocatoria de la Selección Nacional. Lo convoca el Piojo Herrera, se mataba trabajando en microciclos y al final llamaron a Kevin Chamorro en su lugar. Y eso, fue un puñal al corazón de Alvarado“, señaló Quesada.

Publicidad

Publicidad

Un ex Saprissa en el camino

Kevin Chamorro, actual guardameta de Río Ave de Portugal, estuvo en Saprissa desde 2021 a 2024 y fue convocado para los últimos dos compromisos de Eliminatorias de la Selección de Costa Rica ante Haití y Honduras.

Chamorro fue el elegido por Miguel Herrera en lugar de Esteban Alvarado, quien había sido tomando en cuenta en los dos compromisos anteriores ante la “H” y Nicaragua, al menos como suplente.

Publicidad

Kevin Chamorro – Saprissa

Publicidad

Sin embargo, esto no sucedió en la parte final de las Eliminatorias y habría terminado de hundir a Esteban Alvarado, quien tomó la decisión de retirarse de colgar los guantes.