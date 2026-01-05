“Nunca me voy a ir”: Erick Lonnis cerró la discusión sobre su futuro en Saprissa con un mensaje fulminante

El Deportivo Saprissa atraviesa un periodo de interregno institucional bastante confuso. La salida de Juan Carlos Rojas ya es un hecho consumado, al igual que la designación de Roberto Artavia Loría como su reemplazante en la presidencia. Sin embargo, el nuevo jerarca todavía no fue oficializado, ya que su nombramiento deberá ser ratificado en la Asamblea de Socios que se celebrará en los próximos días.

Mientras tanto, quien asumió de facto el rol de mandamás del Monstruo parece haber sido Erick Lonnis. El ex arquero, hoy miembro del Comité Técnico, viene cumpliendo durante los últimos cinco meses funciones propias de un gerente deportivo, especialmente tras la salida de Sergio Gila, y se transformó en la figura más influyente dentro de la cúpula morada en este período de transición.

Erick Lonnis siempre será parte de Saprissa

Este lunes, Lonnis brindó una extensa entrevista al periodista Yashin Quesada, quien fue directo a la inquietud que recorre a buena parte de la afición: teniendo en cuenta que su desembarco en Tibás respondió inicialmente a un reordenamiento temporal, ¿hasta cuándo seguirá ligado al club desde un rol dirigencial?

La respuesta del ex guardameta fue fulminante. “Yo soy accionista del Saprissa. Nunca me voy a ir porque las acciones se las voy a heredar a mi hija, y yo en el futuro voy a invertir más en Saprissa. Siempre voy a estar ligado al club”, sentenció, cerrando cualquier especulación sobre un posible alejamiento de la institución.

“Tenía un compromiso hasta diciembre pero…”

Eso sí, Lonnis aclaró que sus funciones dentro del Comité Técnico sí tendrán fecha de vencimiento, aunque por ahora no hay un calendario definido. “Yo tenía un compromiso hasta el 31 de diciembre, tengo otras cosas que me apasionan y requieren mi tiempo, pero en este momento creo que todavía falta tiempo para dejar una estructura establecida, tiene que estar bien fundamentada. Espero hacerlo en este primer semestre, pueden ser seis meses más”, explicó.

De esta manera, todo indica que habrá Erick Lonnis como “gerente deportivo” durante el Clausura 2026. Luego, seguirá ligado a Saprissa desde su rol de accionista, pero delegando parte de las funciones que hoy lo ubican como el hombre más relevante de la cúpula morada.