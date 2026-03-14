Confirmado por Concacaf: Alajuelense recibe el aviso que puede costarle la eliminación ante LAFC en la Concachampions 2026

La Liga Deportiva Alajuelense se jugará este martes la clasificación a la siguiente ronda de la Concachampions 2026. Después del 1-1 que consiguió en Los Ángeles, el equipo del Machillo Ramírez definirá la serie contra el LAFC de local.

El estadio Alejandro Morera Soto estará repleto luego de que ya se agotaran las entradas y la afición está expectante del encuentro que comenzará a las 7:00 pm de Costa Rica ya que gracias a la igualdad de la ida y al gol de visitante que anotó Alejandro Bran, el panorama es alentador.

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Sobre eso, justamente, se pronunció la Concacaf en las últimas horas: a través de la cuenta de Instagram de The Champions, el perfil oficial del torneo, publicó una gráfica en la que explica con claridad todas las chances que tiene Alajuelense de clasificarse.

Qué resultados le sirven a Alajuelense para eliminar al LAFC

Como en la Concachampions el gol de visitante “vale doble”, desde el momento en el que el árbitro dé el pitazo inicial, la Liga estará clasificada ya que con el 1-1 de la ida, el 0-0 le sirve para avanzar.

Sin embargo, eso es también un arma de doble filo ya que un empate 2-2, por ejemplo, dejaría a los manudos fuera de la competición. En el único caso que habría tiempo extra es si llegaran a repetir el score de la ida: 1-1.

Aquí tienen todas las opciones confirmadas por Concacaf:

Concacaf publicó el mapa de resultados. (Instagram Concacaf)

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A qué hora juegan y cómo ver Alajuelense vs. LAFC por la Concachampions 2026

El partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026 se jugará este martes a las 7:00 pm de Centroamérica en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver por Disney+.

En síntesis

Alajuelense define la serie ante LAFC este martes a las 7:00 pm en el Morera Soto.

define la serie ante este martes a las en el Morera Soto. El jugador Alejandro Bran anotó el gol de visitante en el empate 1-1 de ida.

anotó el gol de visitante en el de ida. Alajuelense avanza con un 0-0, pero queda fuera con un empate po