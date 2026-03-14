La Liga Deportiva Alajuelense consiguió una nueva victoria este viernes por el Clausura 2026. El equipo manudo superó a Pérez Zeledón por 3-0 y se colocó por primera vez en puestos de clasificación después de lo que fue la racha de varias derrotas en el medio del campeonato.

Una de las novedades fue la vuelta de Joel Campbell a la titularidad. El 10 de la Liga no salía del inicio desde la jornada 2 del campeonato nacional, justamente en el partido de la primera ronda contra los Guerreros del Sur. En el medio, pasaron nueve juegos en los que ingresó de cambio o ni siquiera sumó minutos.

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Además, el ex Arsenal pudo aportar al marcador. Sobre el minuto 79, anotó de penal para liquidar la historia y marcar así su primer gol del año. Una vez finalizado el encuentro, Machillo Ramírez habló sobre él y fue contundente sobre su situación.

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Machillo Ramírez revela que no todos los partidos son para Joel Campbell

“Con Joel desde el momento en que se habló, se habló claro. Él ha intentado en buena manera estar ahí. Hay momentos, lo está haciendo muy bien. El protagonismo que tal vez la gente quiere, mi forma de ver esto, es que el equipo rinda y esté en su mejor versión“, reveló el Machillo sobre su postura.

Y agregó que hay partidos en los que no son acordes para Campbell: “Hay momentos que lo ocupo como hoy, y juega muy bien, y hay otros en los que la dinámica… Yo quiero hacer todo para ayudarle a él, muchas veces hay partidos complejos“.

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Cabe recordar que Joel Campbell finaliza su contrato con Alajuelense el próximo 30 de junio. Por el momento, no tuvo conversaciones sobre una posible renovación, por lo que su continuidad permanece en el aire. Hoy, no es una de las prioridades del Machillo, ya que resguardó a los titulares para el duelo contra LAFC del próximo martes.

En resumen

Alajuelense venció 3-0 a Pérez Zeledón y entró en puestos de clasificación del Clausura.

venció a Pérez Zeledón y entró en puestos de clasificación del Clausura. Joel Campbell anotó de penal al minuto 79 su primer gol del año 2026.

anotó de penal al su primer gol del año 2026. El contrato de Campbell con el club finaliza el próximo 30 de junio.