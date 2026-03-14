Juega para Jeaustin Campos en Honduras y hace cruda confesión de Fede Valverde que sorprende a Real Madrid: “Hacer los asados”

Federico Valverde ha sido el hombre de la semana. El uruguayo marcó un triplete ante el Manchester City en los octavos de final de la Champions League, dejando al Real Madrid soñando con el pase a cuartos.

El 3-0 dio la vuelta al mundo y generó muchas reacciones. En Uruguay están muy contentos con su actuación, y hasta desde Honduras le llegó un mensaje que sorprende por el contenido que tiene.

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Este mensaje provino del Real España, equipo de Jeaustin Campos. Dentro del plantel que dirige el tico, hay un charrúa que conoce a Fede Valverde. Realizó una confesión que pocos esperaban.

Juan Manuel Capeluto, el uruguayo que habló de Fede Valverde desde Honduras

Capeluto volvió a suelo catracho para jugar con La Máquina. El defensor ya había estado en el Juticalpa FC y ahora vive un buen momento en su carrera.

El defensor habló de Fede Valverde en una entrevista con el diario Diez y reveló que nadie en Nacional, eterno rival de Peñarol, esperaba lo que está haciendo el volante en el Real Madrid.

Juan Manuel Capeluto habló de la actuación de Fede Valverde y cómo en Uruguay pensanban que iría de paseo al Real Madrid.

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“Increíble… cuando se fue de Peñarol, me acuerdo que los hinchas de Nacional decían: ‘Este le va a hacer asado a los jugadores’. Y ahora los de Peñarol replican eso, suben una foto ahora de él y dicen: ‘Mirá, el que iba a hacer los asados'”.

Y agregó a su primera declaración: “Incluso, lo que te digo es que, cuando Fede se fue al Madrid, la verdad es que muy pocos pensaban: ‘Este va a triunfar’. Lo veías con buenas condiciones, pero era lo mismo que pasaba con Araújo en el Barça. Es como, sí, son buenos, tienen nivel, pero el Real Madrid ya es otro nivel. Van a los más grandes, es más complicado. Pero Valverde la rompió toda. Gracias a Dios, le está yendo muy bien.”

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Sobre el partidazo que hizo en la Champions League: “El partido contra el City de Valverde fue increíble, esos son los días de partidos puntuales donde uno también anda iluminado. Los tres goles fueron golazos para mí, pero el tercero me gustó más.”