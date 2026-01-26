Es tendencia:
Mariano Torres dijo lo que nadie se anima sobre Vladimir Quesada y sus palabras no cayeron bien en Saprissa: “Sólo él se lo cree”

Mariano Torres alzó la voz sobre la actualidad del Deportivo Saprissa y sorprendió a más de uno sobre lo que piensa de Quesada.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Esto dijo Mariano Torres sobre Vladimir Quesada
Esto dijo Mariano Torres sobre Vladimir Quesada

Las críticas hacia Vladimir Quesada siguen en aumento, no solo por los resultados obtenidos, sino también por el funcionamiento general del equipo, que para la afición resulta insuficiente para alcanzar los objetivos.

Tras el empate (0-0) en casa ante Cartaginés, lo seguidores del Deportivo Saprissa se mostraron muy molestos con el gripo “¡Fuera Vladimir!” desde las gradas. A pesar de este escenario, Mariano Torres tiene otro punto de vista.

La Cueva pidió su cabeza y Vladimir Quesada tomó una decisión: esto dijo el DT de Saprissa sobre su futuro

La Cueva pidió su cabeza y Vladimir Quesada tomó una decisión: esto dijo el DT de Saprissa sobre su futuro

No se vio en TV: el gesto de Kevin Briceño contra la afición de Saprissa que enfureció a todos en La Cueva

No se vio en TV: el gesto de Kevin Briceño contra la afición de Saprissa que enfureció a todos en La Cueva

Esto dijo Mariano Torres sobre Vladimir Quesada

Mariano Torres defendió el trabajo del equipo y del cuerpo técnico tras el empate ante Cartaginés, asegurando que Saprissa mostró un buen nivel de juego, aunque faltó contundencia para marcar.

Mariano Torres – Deportivo Saprissa
Mariano Torres – Deportivo Saprissa

El capitán morado afirmó que, manteniendo esa idea, llegarán más triunfos que tropiezos, y respaldó a Vladimir Quesada al señalar que el plantel está trabajando bien pese a la exigencia del calendario.

“Nos faltó un poquito más de calma, a veces pesa por ahí la ansiedad de querer meter el gol. Me quedo con el nivel de juego que tuvimos hoy, por este camino va haber más victorias que derrotas. Tenemos que seguir insistiendo de que esta es la manera de jugar, afirmó Mariano Torres luego del empate ante Cartaginés.

Tweet placeholder

Nosotros estamos trabajando bien. ¿Qué técnico puede trabajar con todos los jugadores cuando juegas cada dos o tres días? Ya hora tenemos que recuperar, así es la dinámica de este campeonato, recuperar y jugar”, sentenció Mariano Torres.

Desde Saprissa le respondieron a Mariano Torres

La afición morada no tardó en reaccionar a las declaraciones de Mariano Torres y expresó su desacuerdo con la idea de que el equipo esté mostrando un buen nivel. “Sólo él se lo cree”, “Poca autocrítica”, fueron algunos de los comentarios que se vieron reflejados.

Afición del Saprissa responde a Mariano Torres en las redes sociales

Afición del Saprissa responde a Mariano Torres en las redes sociales

Afición del Saprissa responde a Mariano Torres en las redes sociales

Afición del Saprissa responde a Mariano Torres en las redes sociales

Afición del Saprissa responde a Mariano Torres en las redes sociales

Afición del Saprissa responde a Mariano Torres en las redes sociales

