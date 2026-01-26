Respuesta a los silbidos: Gerson Torres se planta con un mensaje contundente mientras Saprissa lo apunta sin piedad

El domingo, en el marco del empate sin goles entre Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026, La Cueva emitió un veredicto imposible de pasar por alto.

Al grito repetido de “¡Fuera Vladimir!”, los aficionados morados reclamaron la salida de su entrenador, Vladimir Quesada, en una manifestación masiva que marcó la noche en Tibás.

ver también La Cueva pidió su cabeza y Vladimir Quesada tomó una decisión: esto dijo el DT de Saprissa sobre su futuro

Pero el técnico no fue el único sometido al escarmiento. Figuras del plantel como Orlando Sinclair, Gerson Torres, David Guzmán y Gerald Taylor quedaron en el centro de una silbatina que por momentos se volvió ensordecedora.

Gerson Torres no se queda callado

En el caso de Torres, había sido suplente e ingresó sobre el final del partido, pero su acotadísima participación le bastó para ser reprobado desde las gradas por una hinchada que nunca terminó de convencerse con el fichaje del extremo de 28 años, multicampeón con Club Sport Herediano.

Ante esto, Gerson decidió no quedarse callado. A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una imagen del partido ante los brumosos acompañada por un mensaje contundente: “Enfócate en lo que puedes controlar y deja de preocuparte por lo que no puedes cambiar”.

Gerson Torres respondió a los silbidos (Instagram).

Publicidad

Publicidad

El respaldo de Vladimir Quesada

Consultado en conferencia de prensa por los cuestionamientos que recibieron Gerson Torres y otros de sus dirigidos, Quesada (cuya continuidad quedó seriamente en jaque) salió en defensa de su plantel.

“Es histórico aquí en Saprissa. Veo partidos de Saprissa desde los años 70 y es la misma historia, porque el mismo equipo ha acostumbrado a esta afición a ganar”, comenzó explicando el DT.

Publicidad

ver también “Lesión más grave”: Saprissa sufre una baja de peso y Vladimir Quesada admite su gran preocupación en el peor momento

“Cuando algún jugador se equivoca, como se equivoca cualquier ser humano y como se equivocan ellos en sus vidas, no se detienen a pensar eso. Quienes juegan son seres humanos, y los seres humanos nos equivocamos”, sentenció Vladimir.