Fue marginado por Thomas Christiansen, vivió momentos difíciles en su club y ahora tendrá un cambio radical para estar en el Mundial 2026 con Panamá

El volante panameño Víctor Griffith atraviesa uno de los momentos más decisivos de su carrera profesional. Tras ser marginado por Thomas Christiansen y perder protagonismo en su club, el St. Johnstone de Escocia, el mediocampista ha optado por un cambio radical con el objetivo claro de volver al radar de la Selección de Panamá y pelear por un lugar en el Mundial 2026.

En el último año, Griffith vivió una etapa complicada en el fútbol europeo, marcada por la falta de regularidad y la disminución de minutos, situación que impactó directamente en su presencia con la selección canalera. El mediocampista no fue convocado para la última ronda de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, quedando relegado de los planes del cuerpo técnico nacional.

Ante este panorama, el legionario panameño decidió dejar Europa y apostar por un nuevo desafío en Sudamérica, donde espera reencontrarse con su mejor versión futbolística. La decisión responde no solo a un cambio de entorno, sino a la necesidad de competir en un escenario que le permita recuperar ritmo, confianza y visibilidad.

Según informó el periodista José Miguel Domínguez, conocido como “Chepe Bomba”, Griffith ya tiene todo arreglado para firmar con un grande de América, aunque por el momento no se ha revelado el nombre del club. La operación estaría cerrada y solo restarían detalles para hacer oficial su llegada al nuevo destino.

El movimiento representa una apuesta fuerte por parte del mediocampista, consciente de que el tiempo juega en su contra de cara a la Copa del Mundo de 2026. Volver a competir al más alto nivel y destacar en un club de peso sería clave para reabrir las puertas de la selección panameña.

Víctor Griffith confía en que este nuevo reto le permita recuperar el nivel que lo llevó a consolidarse como uno de los talentos del fútbol canalero. Su objetivo es claro: volver a ser considerado por Thomas Christiansen y luchar, con méritos deportivos, por el sueño de representar a Panamá en el Mundial.