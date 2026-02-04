La estrategia de Darwin Lom para jugar con The Strongest y no volver a Comunicaciones

El delantero guatemalteco Darwin Lom se quedó con las ganas de debutar con The Strongest en el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores ante Deportivo Táchira, encuentro que los aurinegros ganaron 2-1, debido a que el futbolista no pudo ser inscrito a tiempo para este compromiso internacional.

La ausencia de Lom se debe a los problemas administrativos relacionados con su pase internacional, ya que Comunicaciones se ha negado a enviarlo al exigir el pago total de los 100 mil dólares correspondientes a la rescisión de contrato, situación que mantiene en suspenso la habilitación del atacante chapín.

El plan de Darwin Lom para jugar con The Strongest

Sobre este caso, el abogado Erick Ovalle, representante legal del jugador, manifestó su confianza en que la situación se resolverá pronto, amparándose en lo establecido en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la Federación de Fútbol de Guatemala.

Ovalle explicó que el numeral 15, referente a la “cláusula de rescisión recíproca”, faculta tanto al club como al futbolista a terminar de forma unilateral la relación contractual, un punto que juega a favor de Darwin Lom dentro del proceso que actualmente se encuentra en análisis.

Además, el representante legal aseguró que, de prolongarse el conflicto, el caso podría elevarse a instancias de la FIFA, donde el delantero tendría altas probabilidades de ganar, por lo que considera inminente que su habilitación llegue en los próximos días y pueda defender oficialmente la camiseta de The Strongest.

Por su parte, el técnico Eduardo Villegas señaló que el club espera que en las próximas horas todo quede en orden para contar con el guatemalteco. El Tigre volverá a la acción el viernes 6 de febrero ante Bolívar a las 17:00 horas, y posteriormente visitará a Deportivo Táchira el martes 10, en busca del pase a la fase de grupos de la Libertadores.

