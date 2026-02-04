Rechazó a Alajuelense y Saprissa: el gran delantero de Centroamérica que tiene impactada a la Liga MX

Tanto Alajuelense como Saprissa siempre buscan tener a los mejores jugadores de Centroamérica y en cada mercado se disputan uno que otro.

En los últimos libros de pases se han ido a Honduras para pelearse un delantero que siempre ha mostrado ser un portento de cara a portería, hablamos de Jorge Renán Benguché.

“El Toro” estuvo en la órbita de ambos clubes ticos, pero decidió quedarse en Olimpia entre muchas cosas porque su contrato es muy jugoso.

Ahora bien, ya con el mercado de fichajes cerrado y tras el 1-2 del América al Olimpia en la Concachampions 2026. Desde la Liga MX han comenzado a pedir al delantero.

Y es que su gran actuación hizo que aficionados de diferentes equipos de México pidieran a Benguché para su equipo, entre ellos salió el propio América, Nexaca, Atlas, San Luis, Pachuca entre otros.

Lo cierto es que Jorge siempre aparece contra los equipos mexicanos, ya en el pasado le anotó doblete al Atlas y es una amenaza para el América para la vuelta.

En Honduras, los diarios importantes han hecho eco de esto también y es que Benguché se perfila para volver al extranjero después de tener su experiencia en Portugal y Uruguay.

Lo que dicen de Jorge Benguché tras su partidazo ante América

