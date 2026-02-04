Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Rechazó a Alajuelense y Saprissa: el gran delantero de Centroamérica que tiene impactada a la Liga MX

Alajuelense y Saprissa lo buscaron en el mercado de fichajes, pero no se movió. Ahora tiene impactada a toda la Liga MX.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
El jugador fue buscado por Alajuelense y Saprissa, los dos más grandes de Costa Rica.
El jugador fue buscado por Alajuelense y Saprissa, los dos más grandes de Costa Rica.

Tanto Alajuelense como Saprissa siempre buscan tener a los mejores jugadores de Centroamérica y en cada mercado se disputan uno que otro.

En los últimos libros de pases se han ido a Honduras para pelearse un delantero que siempre ha mostrado ser un portento de cara a portería, hablamos de Jorge Renán Benguché.

“Parecía lejano”: Olimpia no esperaba la reacción de David Faitelson luego de caer ante el América en Concachampions 2026

ver también

“Parecía lejano”: Olimpia no esperaba la reacción de David Faitelson luego de caer ante el América en Concachampions 2026

“El Toro” estuvo en la órbita de ambos clubes ticos, pero decidió quedarse en Olimpia entre muchas cosas porque su contrato es muy jugoso.

Ahora bien, ya con el mercado de fichajes cerrado y tras el 1-2 del América al Olimpia en la Concachampions 2026. Desde la Liga MX han comenzado a pedir al delantero.

Y es que su gran actuación hizo que aficionados de diferentes equipos de México pidieran a Benguché para su equipo, entre ellos salió el propio América, Nexaca, Atlas, San Luis, Pachuca entre otros.

Lo cierto es que Jorge siempre aparece contra los equipos mexicanos, ya en el pasado le anotó doblete al Atlas y es una amenaza para el América para la vuelta.

Publicidad
Edrick Menjívar se lanza contra la Liga de Honduras tras perder contra América y Jeaustin Campos lo sufrirá en Concacaf

ver también

Edrick Menjívar se lanza contra la Liga de Honduras tras perder contra América y Jeaustin Campos lo sufrirá en Concacaf

En Honduras, los diarios importantes han hecho eco de esto también y es que Benguché se perfila para volver al extranjero después de tener su experiencia en Portugal y Uruguay.

Lo que dicen de Jorge Benguché tras su partidazo ante América

Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Edrick Menjívar se lanza contra la Liga de Honduras tras perder contra América y Jeaustin Campos lo sufrirá
Honduras

Edrick Menjívar se lanza contra la Liga de Honduras tras perder contra América y Jeaustin Campos lo sufrirá

Figura del América dice lo que pocos se animan y sorprende a Olimpia tras ganar en Concachampions
Honduras

Figura del América dice lo que pocos se animan y sorprende a Olimpia tras ganar en Concachampions

Jorge Benguché responde al técnico del América y lo que dice de una remontada de Olimpia en México
Honduras

Jorge Benguché responde al técnico del América y lo que dice de una remontada de Olimpia en México

Julián Martínez sorprende a toda Honduras con la decisión que quiere tomar con el equipo de Vinicius JR
Honduras

Julián Martínez sorprende a toda Honduras con la decisión que quiere tomar con el equipo de Vinicius JR

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo