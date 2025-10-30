“No estoy de acuerdo”: Erick Lonnis contó detalles de su relación con Jafet Soto y sorprendió a todos en Saprissa

En medio del complejo momento que vive el fútbol costarricense, Erick Lonnis, miembro de la comisión deportiva del Deportivo Saprissa, sorprendió a propios y extraños al hablar abiertamente sobre su relación con Jafet Soto, presidente y técnico del Club Sport Herediano, con quien ha tenido una historia marcada por la distancia y los roces públicos.

Lejos de avivar las diferencias, Lonnis dio un giro inesperado y aseguró que su intención es tender puentes y buscar consensos entre los clubes, dejando en claro que las confrontaciones solo frenan el desarrollo del fútbol nacional.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre Jafet Soto?

“Yo tengo una forma de pensar, hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. No tengo problemas con nadie, pero si hay algo en lo que no estoy de acuerdo, lo voy a decir públicamente, y eso a veces no gusta”, expresó el exguardameta en diálogo con medios de prensa.

Lonnis reconoció que su relación con Herediano es la más distante entre los clubes de la Primera División, pero considera que eso debe cambiar: “Sí, creo que no hemos tenido relación de ningún tipo, como sí la hemos tenido con la mayoría por intercambio de jugadores, etcétera. Pero no podemos seguir por el camino de la confrontación, porque eso no nos llevará a ningún lado si queremos hacer crecer nuestro fútbol”.

Más allá de los desencuentros, el dirigente morado destacó que su visión está enfocada en la unidad entre las instituciones y en la construcción de una estrategia conjunta para fortalecer el balompié nacional.

“Nosotros, como personas que representamos a los clubes, tenemos que buscar consensos, alianzas, estrategias y visiones, y hacerlo juntos. Claro que somos hipercompetitivos en lo deportivo, pero en la visión hacia dónde debe ir el fútbol, debemos ir de la mano”, insistió.

Las declaraciones de Lonnis generaron sorpresa en Tibás, especialmente porque durante los últimos meses las diferencias entre Saprissa y Herediano se habían intensificado dentro y fuera del campo. Sin embargo, el exarquero dejó entrever que su prioridad no es la polémica, sino el crecimiento del fútbol costarricense.