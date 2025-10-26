Ante los micrófonos: Mariano Torres se acordó de Juan Carlos Rojas y dijo la verdad que Saprissa debe reconocer sobre su salida

En los últimos días, Juan Carlos Rojas comunicó oficialmente que no seguirá como presidente del Deportivo Saprissa más allá de diciembre, poniendo fin a una era dorada al frente del club más exitoso de Costa Rica.

El líder de Horizonte Morado dejará su cargo tras 14 años de gestión, en los que cosechó 11 títulos nacionales y consolidó una estructura deportiva que marcó un antes y un después en la historia del Monstruo.

“Demanda mucho y hoy siento que ya me resulta difícil cumplir plenamente con las altísimas responsabilidades que demanda esta posición”, expresó Rojas en sus redes sociales, anunciando el cierre de un ciclo que también tuvo momentos de alta tensión con la afición morada, especialmente en los últimos años.

Mariano Torres y un recordatorio sobre Juan Carlos Rojas

Este domingo, tras la victoria 2-1 ante Puntarenas FC en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, el capitán y emblema morado, Mariano Torres, se tomó un momento ante los micrófonos para hacer un llamado a la memoria colectiva.

En medio de la emoción por el regreso de Ricardo Blanco, quien volvió a jugar después de más de dos años de ausencia, el mediocampista argentino se acordó del dirigente que lo acompañó a lo largo de toda su carrera en Costa Rica.



Juan Carlos Rojas acompañó a Mariano Torres desde su primer día como morado (Saprissa).

“Agradecerle al presidente, que no he tenido la oportunidad de hacerlo públicamente, por el legado que dejó, por todo lo que consiguió. Ojalá podamos regalarle un título más”, expresó Mariano de forma concisa, señalando la enorme huella que deja Juan Carlos Rojas dentro de la institución.

Más allá de que las cosas no salieron según lo planeado durante el último año, los aficionados del Saprissa deben reconocer que el balance general de la presidencia de Juan Carlos Rojas es más que positivo. Su ciclo en Tibás ya se cumplió, está claro, pero eso no borra las 11 estrellas celebradas bajo su dirección, y Mariano Torres lo entiende mejor que nadie.

El nuevo rumbo del Monstruo

Con la salida de Juan Carlos Rojas, el club inicia una nueva etapa bajo la influencia del empresario Alan Kelso, quien adquirió el total de las acciones de Horizonte Morado S.A., la sociedad propietaria del equipo.

Kelso, reconocido inversionista y conferencista, es además ministro cristiano y posee un título en Estudios Ministeriales y Educación por la Southeastern University de Lakeland, Florida.