Saprissa se arrepintió: Hernán Medford asumió el cargo de DT con una sorpresiva noticia

La segunda etapa de Hernán Medford en Saprissa inició este 2 de febrero, marcada por una decisión que hará ruido entre los morados.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Hernán Medford contará con dos asistentes en su cuerpo técnico.
Casi 20 años pasaron para que Hernán Medford tuviera una segunda oportunidad en el banquillo de Deportivo Saprissa. El regreso de experimentado entrenador fue anunciado por el club este lunes, con el objetivo de lograr lo que Vladimir Quesada y sus antecesores no pudieron: sacar a flote al equipo para conquistar el tan ansiado título número 41.

El cuerpo técnico del “Pelícano” está integrado por un nombre de experiencia que despierta buenas sensaciones en parte del saprissismo: Geiner Segura. El otro auxiliar será Raúl Ovares, con quien venía de trabajar en Marquense de Guatemala, y Marcelo Tulbvoitz seguirá a cargo de la preparación física.

Hernán Medford tendrá un “refuerzo” más en Saprissa

Sin embargo, en el comunicado de prensa hay un detalle que pudo haber pasado desapercibido para algunos aficionados: Marco Herrera seguirá como auxiliar pese a que Saprissa había confirmado su salida junto a la de Vladimir Quesada el viernes pasado.

El periodista Kevin Jiménez informó a través de sus redes sociales que los directivos decidieron volverlo a poner en el puesto” al exfutbolista de 57 años y “hoy estuvo entrenando” con miras al partido de este jueves contra Carmelita, por los cuartos de final del Torneo de Copa 2025-2026.

Herrera también fue asistente de Jeaustin Campos y Walter “Paté” Centeno, dos candidatos que sonaron para reemplazar a Quesada, y hasta llegó a tomar las riendas del primer equipo como DT interino en más de una ocasión, además de trabajar en las categorías menores de la institución. En su haber, registra cinco títulos: cuatro campeonatos nacionales y la Liga Concacaf 2019.

Marco Herrera en rueda de prensa junto a Óscar Duarte. (Foto: Saprissa)

¿Hasta cuándo firmó contrato Medford con Saprissa?

El vínculo contractual de Hernán Medford con Saprissa llega hasta diciembre de 2026. O, lo que es lo mismo, dos torneos cortos en los que deberá demostrar que todavía le queda hilo en el carretel: el último título que levantó en su carrera fue una Supercopa de Costa Rica, con Herediano, en 2022.

