Salió campeón con Saprissa, estaba brillando en Europa pero ahora lo acusan de traidor y lo sacaron del equipo: “Una total falta de respeto”

Lo que comenzó como una historia de éxito tras consagrarse campeón con el Deportivo Saprissa y dar el salto al fútbol europeo, hoy se ha convertido en una fuerte polémica

Hablamos de Javon East quien atraviesa una situación complicada en Israel, donde milita en el Hapoel Haifa desde enero de 2025.

Una acción fuera de lugar provocó su exclusión del equipo, generando una fuerte polémica que incluso lo llevó a presentarse públicamente para pedir disculpas tanto al club como a sus seguidores.

El problema que enfrenta Javon East en Israel

El conflicto se desató luego de que en Israel circularan fotografías del exjugador de Saprissa y Santos vistiendo la camiseta del Hapoel Beer Sheva, club que en el pasado había tenido disputas legales con el equipo morado.

Javon East se puso la camiseta del Hapoel Beer Sheva en Israel mientras todavía era jugador del Hapoel Haifa

Las imágenes, en las que además aparecía firmando contrato, provocaron su salida inmediata y generaron una fuerte reacción en el entorno del club.

Así le respondieron a Javon East desde el club

El entrenador del Hapoel Haifa, Haim Silvas, explicó que la decisión de apartar a Javon East se tomó luego de constatar lo ocurrido. Según relató, tras verlo involucrado en la situación, consideró que el jugador no podía continuar en el equipo, por lo que fue retirado del partido del fin de semana y el hecho fue calificado internamente como una traición.

“El Hapoel Haifa es un club respetado con una historia gloriosa y una afición profundamente conectada con el equipo y el club. Para mí, un requisito fundamental para cualquier jugador que juegue en este equipo es respetar al club, a los jugadores y a la afición“, comentó el DT Haim Silvas sobre Javon East.

“Al ponerse la camiseta, East actuó de manera irresponsable, con falta de tacto y con total falta de respeto hacia el club, sus compañeros y los devotos fanáticos. El club y el equipo están por encima de todo“, sentenció.

La respuesta de Javon East

Tras toda la controversia generada, Javon utilizó su cuenta personal de Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido. En su mensaje, el futbolista pidió disculpas por la situación, reconociendo el error, aunque dejó claro que ya no hay forma de revertir lo sucedido.

Javon East en sus redes sociales

“Queridos fans del Hapoel Haifa. Lamento mucho la situación. No fue mi intención irrespetar al club o a los fans. Yo quiero y respeto a todos ustedes porque me han mostrado mucho amor y apoyo desde el primer día que firmé. Realmente, lo siento desde el fondo de mi corazón”, publicó Javon East.

