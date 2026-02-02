Es oficial: Saprissa presentó a Hernán Medford y anunció a sus primeros refuerzos para buscar la 41

Este lunes 2 de febrero, el Deportivo Saprissa comunicó de manera oficial la noticia que todos los fanáticos morados estaban esperando desde hace días: Hernán Medford es el nuevo director técnico del primer equipo, en reemplazo de Vladimir Quesada.

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar que el histórico entrenador Hernán Medford regresa a la dirección técnica de la institución”, informaron los morados mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales.

Los refuerzos de Hernán Medford

Pero Medford no llegará solo. Junto al “Pelícano”, otras dos figuras experimentadas reforzarán el cuerpo técnico saprissista para ir con todo en busca de la estrella 41.

Por un lado, Geiner Segura firmó contrato como asistente técnico hasta diciembre de 2026. Segura cuenta con experiencia como entrenador en Club Sport Herediano, Club Sport Cartaginés y Municipal Pérez Zeledón, y además suma una vitrina respetable como asistente: en Liga Deportiva Alajuelense, bajo las órdenes de Andrés Carevic, celebró una Liga Concacaf y el título nacional del Apertura 2020.

Geiner Segura firmó contrato con Saprissa (Teletica).

El otro nombre que acompañará a Medford en el banco tibaseño es Raúl Ovares, asistente que comenzó a trabajar con el DT durante su etapa en Cartaginés y desde entonces lo acompañó en Sporting FC, Deportivo Marquense y Herediano. Además, Ovares también fue asistente de Randall Row en Santos de Guápiles.

Marcelo Tublovitz se queda en Saprissa

“Medford contará en el banquillo con el asistente Raúl Ovares, Marco Herrera, y con la continuidad del preparador físico Marcelo Tulbovitz, conformando nuevamente un cuerpo técnico que en el pasado llevó a la institución a uno de los logros más importantes de su historia”, informó Saprissa. Tulbovitz, preparador físico uruguayo, ya trabajaba en el club desde 2025.

“La institución incorpora a un entrenador altamente capacitado, con profundo conocimiento del club y una identidad forjada desde su etapa como futbolista, que regresa ahora con la misión de liderar al equipo en nuevos y grandes desafíos deportivos”, cerró el comunicado.