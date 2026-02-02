Golpe a Alajuelense: Hernán Medford regresó a Saprissa con el filazo que ningún manudo quería ver

Hoy es un día muy especial para la afición del Deportivo Saprissa. Este lunes 2 de febrero, el club morado anunció de manera oficial el regreso al banquillo de Hernán Medford, el entrenador que consiguió aquel histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes 2005, para reemplazar al destituido Vladimir Quesada y enderezar el rumbo del equipo en el Torneo Clausura 2026.

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar que el histórico entrenador Hernán Medford regresa a la dirección técnica de la institución”, informó el Monstruo mediante un comunicado de prensa.

El “Pelícano” no estará solo en esta nueva etapa. Medford estará acompañado por Geiner Segura como asistente técnico, además de Raúl Ovares, y contará con la continuidad del preparador físico uruguayo Marcelo Tulbovitz, quien ya trabajaba en el club.

Un golpe al orgullo manudo

Luego del anuncio oficial, Saprissa se dio el lujo de dedicarle un filazo a Liga Deportiva Alajuelense. En sus redes sociales, el club compartió una imagen de Medford durante el viaje por Japón en 2005, recordando una gesta que ningún otro equipo costarricense ha podido repetir.

En Tibás los aficionados saben que el recuerdo del Mundial de Clubes sigue siendo una herida abierta para su clásico rival, y no dejaron pasar la oportunidad de remarcarlo con la vuelta de uno de los protagonistas de aquella hazaña.

“Esta foto tiene más historia que toda la Liga”, escribió un cibernauta saprissista en los comentarios de Instagram, recibiendo casi 200 “me gusta” en solo tres horas.

En el Mundial de Clubes disputado en Japón, Saprissa firmó la mejor actuación internacional de un club costarricense. Bajo la conducción de Medford, los morados derrotaron al Sydney FC de Australia y luego al Al-Ittihad de Arabia Saudita, resultados que les permitieron alcanzar un histórico tercer lugar tras caer ante el Liverpool en semifinales.