Alajuelense vs. Liberia: a qué hora y cómo ver el partido de cuartos de final del Torneo de Copa

Arranca la serie más “picante” de los cuartos de final: Liga Deportiva Alajuelense recibe a Liberia en el partido de ida por un boleto a semifinales del Torneo de Copa. El cruce, además, vuelve a enfrentar en los banquillos a Óscar “Machillo” Ramírez y José Saturnino Cardozo, en un duelo con antecedentes recientes y con margen mínimo para regalar 90 minutos.

¿Cuándo y a qué hora juega Alajuelense vs. Liberia por el Torneo de Copa?

Alajuelense recibirá a Liberia este martes 3 de febrero, a las 8:00 p.m. de Costa Rica, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO a Alajuelense vs. Liberia?

El partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa entre Alajuelense y Liberia será transmitido por FUTV.

¿Cómo llega Alajuelense?

La Liga afronta su estreno copero con el envión positivo del Clausura 2026: tras un inicio dubitativo, en sus últimos compromisos se impuso 1-0 ante San Carlos y mostró su mejor versión en el gane 3-1 frente a Guadalupe; resultados que le permiten llegar con confianza para buscar ventaja en casa contra los liberianos en una serie que promete ser pareja.

¿Cómo llega Liberia?

El equipo de José Saturnino Cardozo vuelve a cruzarse con Alajuelense en un escenario que ya le dejó señales: en el arranque del Clausura 2026, Liberia empató 2-2 en el Morera Soto. Aunque su andar, desde entonces, ha sido irregular. Sin ir más lejos, pasó de derrotar 1-0 a Herediano a caer también por la mínima frente a San Carlos.

Con un gol de “Cubo” Torres, Liberia rescató un empate 2-2 ante la Liga el pasado 15 de enero. (Foto: Rafael Pacheco Granados / La Nación)

El dato que puede definir la serie

En el Torneo de Copa, si la llave termina empatada tras el partido de vuelta no hay tiempos extra: se define directo por penales. Es decir, cada gol (y cada ventaja mínima) pesa todavía más desde la ida.