Técnico del América revela el jugador de Olimpia que más le impresionó en la Concachampions 2026: “Mostró todo su potencial”

América derrotó 1-2 al Olimpia en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026. Las Águilas salieron con una buena ventaja de Tegucigalpa y la siguiente cierran la eliminatoria en casa y frente a su gente.

André Jardine salió contento a la conferencia de prensa post partido, pero asegura que la llave aún está abierta para un León del cual tuvo bastantes elogios por su entrega.

Además, habló de un jugador de Olimpiaque lo impresionó mucho por la entrega que dio durante todo el partido ante el América.

Lo que dijo André Jardine sobre la victoria de América ante Olimpia

¿Ya tiene un 70% de la clasificación en la bolsa?: “No, en el partido de vuelta es donded se definen las cosas. Tenemos una ligera ventaja y vamos a tratar de hacer un partido con mejor funcionamiento, tenemos respeto máximo para el rival”.

¿Qué modificaciones realizó en su equipo para llevarse esta victoria?: “Una serie de cosas, son normales en una cancha que no conocemos. Siempre los minutos iniciales son de adaptación y luego fuimos más fluidos. Olimpia tiene una forma de defender bastante buena y lo que ajustamos nos devolvió lo que queríamos”.

¿Cree que con Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas cambiaron el juego?: “Sí, Bryan no estaba para iniciar, tenía una lesión de tobillo, creíamos que podía llegar, pero no lo queríamos arriesgar, al final nos ayudó. Zende también viene agarrando ritmo, nos da muchas cosas, son buenas sensaciones. Muy feliz con la inclusión de estos jugadores y otros”.

¿Qué jugador le impresionó de Olimpia?: “Tienen muy buen equipo, tal vez tengo la dificultad para recordar los nombres, pero el delantero (Jorge Benguché) es muy bueno, mostró todo su potencial, muy fuerte y muy capaz. Nos complicó mucho. De igual forma tienen una defensa muy pensante y etendemos por qué son los campeones de Honduras. La eliminatoria está abierta”.

¿Hay tanta distancia entre México y Honduras?: “Hoy el fútbol está equilibrado, vi un buen equipo que se ha confirmado en su casa, con su gente, su ambiente y deja muy buena sensaciones el rival”.