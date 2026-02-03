Es oficial: Paulo Wanchope acepta un nuevo desafío en el fútbol de Costa Rica y así lo anunciaron

El 22 de agosto de 2025, el Deportivo Saprissa comunicó de manera oficial la desvinculación de Paulo Wanchope del cuerpo técnico del primer equipo morado.

Desde entonces, el histórico ex futbolista se mantuvo inactivo en el plano profesional, hasta que a principios de febrero se confirmó el nuevo desafío que asumirá en Costa Rica.

Un proyecto de alto rendimiento

Wanchope estará al frente de Elite Legion FC, un programa de alto rendimiento creado para futbolistas costarricenses que compiten en el más alto nivel del sistema universitario de Estados Unidos, especialmente en NCAA División I.

El objetivo central es mantener y elevar el nivel competitivo, físico y mental de los jugadores durante el receso académico de verano, como antesala a su regreso a la pretemporada universitaria.

Wanchope asume un nuevo reto (Elite Legion FC).

El proyecto nace por iniciativa de un comité de padres de familia, que identificó la necesidad de ofrecer en Costa Rica un entorno estructurado y profesional que evite la pérdida de ritmo, forma física y enfoque mental durante las vacaciones universitarias.

“Conoce a nuestro equipo de entrenadores de élite. Creados para preparar. Rendimiento demostrado. Diseñados para la excelencia en la División I”, fue el mensaje con el que las redes de Elite Legion anunciaron a Wanchope y a sus colaboradores en el inicio de esta ambiciosa propuesta.

¿Quiénes acompañan a Wanchope?

El ex DT de Saprissa será el entrenador principal del proyecto y contará con un cuerpo técnico experimentado: Luis Fernando Fallas (ex DT de Puntarenas y Pérez Zeledón) como asistente, Carlos Villalobos en la preparación física, Giovanni Ramírez Luna como entrenador de arqueros y Luis Diego Hernández a cargo de la psicología deportiva.

Elite Legion FC está dirigido exclusivamente a jugadores que ya forman parte de programas universitarios de alto nivel en Estados Unidos, muchos de ellos con pasado en divisiones menores de clubes formadores como Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano, Escorpiones FC y Consultants FC.

El programa se desarrollará durante 8 a 10 semanas e incluirá un plan integral con fuerza y potencia, velocidad y resistencia, prevención de lesiones, recuperación, preparación mental, trabajo técnico-táctico y partidos de fogueo competitivos, todo bajo estándares del fútbol universitario de élite y con un modelo de trabajo similar al de un club profesional.