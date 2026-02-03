“Nunca se preparó”: la queja de Eduardo Espinel con la que todo Olimpia estará de acuerdo tras caer ante América en Conchampions

Eduardo Espinel dio la cara tras la primera gran derrota del Olimpia en este 2026. El León cayó 1-2 ante el América en la ida de la primera ronda de la Concachampions.

Los goles de Víctor Dávila y uno sobre el final de Ramón Juárez superaron el golazo de Jorge Álvarez que daba ilusión a los blancos de llevarse una igualada a México.

El técnico uguayo salió a conferencia de prensa y habló sobre la caída y sobre si hay posibilidades de hacer la épica en territorio azteca.

Lo que dijo Eduardo Espinel a la derrota de Olimpia ante América

¿En qué falló Olimpia para no llevarse el triunfo?:“Sí, la verdad estamos muy apenados porque el primer tiempo casi fue perfecto, incomodamos al América, incluso haciendo tiempo. Al final de los primeros 45 recibimos un gol casual, ya que no habían tenido tiros a marco. Fue duro en el cierre, pero para el segundo el equipo lo pudo empatar, pero creo que en definitiva los pequeños errores marcan la balanza. Nada que reprochar al club, los jugadores mostraron que podían”.

¿Cómo vizualiza la vuelta luego del 1-2 en casa?: “Vamos a ir con la misma ilusión de hoy, no tenemos nada que perder y vamos a proponer ganar. Quedó demostrado que el club puede generar, los pequeños detalles que hoy no salieron allá puede que sí. Iremos con las mismas energías para sacar un resultado”.

¿Qué le falta a los equipos hondureños para pasar del ‘casi’ a que se haga contra los grandes rivales?: “Hay que encontrar los resultados que por ahí sirvan para el fútbol hondureño, pudimos demostrar que a pesa de que nuestro fútbol pasa por momentos de turbulencia sigue vivo aún, pero bueno, cuando no conseguis el triunfo esto no sirve para nada. Yo como entrenador, rescato mucho las cosas positivas, como los jugadores que rindieron muy bien ante un gran club como es el América. Vamos a tener que levantar la cabeza”.

¿Qué le faltó a Olimpia para sacar un resultado positivo ante América?: “Faltó lo que ya sabíamos, que es mantener la intensidad que tuvimos en el primer tiempo y con pocos entrenamientos. Este equipo nunca se preparó para jugar un partido de esta naturaleza, estamos jugando con el resto del campeonato pasado y no con una preparación. Luego de la diferencia de plantel en lo económico, usted vio que salía un jugador y en ellos entraban dos de selecciones (Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas), que de hecho fueron muy gravitantes y por eso se marca las diferencias. Un cuadro que no está preparado para jugar 90 minutos a alta intensidad como no lo estaba Olimpia, más la alta capacidad del plantel a elegir, ahí se nota la diferencia. A pesar de todo eso, generamos ocasiones”.

¿Se le puede dar la vuelta en México?: “Sin lugar a dudas, ya estamos pensando más allá que tenemos un partido como local el sábado y no tengas duda de que vamos a hacer lo imposible por dar vuelta a la llave, porque tenemos argumentos con qué. No se vio mucho la diferencia del gigante América con el más grande de Honduras. Vimos que hicieron tiempo, y un gigante no hace eso. Preocupamos al rival y eso es bueno”.

