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Entre Messi y Cristiano Ronaldo: Luis Paradela no dudó al elegir al mejor y su respuesta da que hablar en Saprissa

Luis Paradela participó de una divertida dinámica en redes sociales y dejó clara su postura en el eterno debate del fútbol mundial.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Paradela eligió entre Messi y CR7.
© Getty / Instagram.Paradela eligió entre Messi y CR7.

Luis Paradela se subió al ‘taxi’ del influencer Ron Glezch para protagonizar un divertido video en el que el conductor asedia con preguntas a la figura del Deportivo Saprissa, sin darle tiempo siquiera a que le diga a dónde debe llevarlo.

Una de las primeras interrogantes fue la que tantos debates ha suscitado entre los fanáticos del fútbol mundial en los últimos quince años: ¿Quién es mejor: Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

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¿Messi o CR7? La respuesta de Paradela

Para el extremo cubano de 29 años, los pergaminos del máximo goleador en la historia del fútbol son suficientes para superar al astro argentino campeón del mundo: “Cristiano, a mí me gusta Cristiano”, respondió sin titubear.

Con toda la razón del mundo (y buscando encender un poco la discusión), Glezch contraatacó de inmediato: “Pero Messi es mejor….”. Sin entrar en polémicas, Paradela optó por la salida más diplomática posible: Bueno, eso ya es elección de cada quien.

La reacción de los morados

En cuestión de un par de horas, el video rebasó la barrera de los 2000 “me gusta” en Instagram, llenándose de interacciones de seguidores que apoyaban la elección del cubano y otros que defendían al capitán de la Albiceleste.

Además, el divertido posteo contó con el comentario ilustre de Óscar Duarte, compañero de camerino de Paradela, quien se sumó a las risas compartiendo unos emojis.

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Óscar Duarte apareció en los comentarios del video (Instagram).

Óscar Duarte apareció en los comentarios del video (Instagram).

En síntesis

  • Luis Paradela fue el protagonista de una dinámica viral con el influencer Ron Glezch, quien lo bombardeó a preguntas antes de arrancar el viaje.
  • Ante el clásico debate del fútbol moderno, el cubano dejó claro que prefiere a Cristiano Ronaldo por encima de Lionel Messi.
  • El video sumó miles de likes rápidamente y provocó la reacción de Óscar Duarte.
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