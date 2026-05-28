Desaparece Torneo de Copa, número de clubes en Primera y regla Sub21: Unafut anuncia cambios en la liga de Costa Rica

La Asamblea de Presidentes de UNAFUT tomó decisiones que cambiarán el panorama del fútbol de Costa Rica para el próximo semestre.

El fútbol costarricense se prepara para una transformación importante. La Asamblea General de Presidentes de UNAFUT tomó una serie de decisiones que modificarán el calendario y la estructura de las competiciones nacionales durante los próximos años, afectando directamente a clubes como Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano y el resto de participantes de la máxima categoría.

¿Cuándo arranca el Apertura 2026?

Uno de los acuerdos más relevantes fue la confirmación de que el Torneo de Apertura 2026 arrancará el próximo 26 de julio, apenas una semana después de la finalización de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La decisión busca mantener el calendario competitivo sin grandes pausas, aunque obligará a varios equipos a planificar con precisión la preparación física de sus planteles.

¿Aumentan los equipos en Primera División?

Además, los dirigentes ratificaron que continuará vigente el formato actual de diez equipos en la Primera División. También se mantendrá la estructura deportiva que ha caracterizado los últimos torneos: una fase regular de 18 jornadas, semifinales, final y una eventual Gran Final para definir al campeón nacional.

La noticia que muchos aficionados esperaban, el regreso a un campeonato con doce clubes, tendrá que seguir aguardando. La Asamblea de UNAFUT acordó que el tema no volverá a discutirse hasta la temporada 2027-28, por lo que el modelo actual seguirá siendo la base del fútbol costarricense durante al menos dos campañas más.

Ya hay fecha del comienzo del Apertura 2026.

Se confirma desaparición del Torneo de Copa

Sin embargo, la decisión que más impacto generó fue la relacionada con los torneos complementarios. UNAFUT confirmó la desaparición del Torneo de Copa, un certamen que durante años sirvió para dar minutos a jugadores jóvenes y ampliar la competencia entre clubes de distintas categorías.

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La medida no se limita únicamente al Torneo de Copa. Los presidentes también aprobaron la eliminación futura de la Recopa de Costa Rica. Eso sí, este torneo se disputará una última vez antes de desaparecer oficialmente del calendario nacional.

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En contraste, la Supercopa de Costa Rica seguirá existiendo, aunque bajo ciertas condiciones. Según explicó UNAFUT, si un mismo equipo gana Apertura y Clausura y además termina líder de la tabla acumulada, no será necesario jugar ese partido.

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Cambios en la regla Sub21

También se modificó el número de minutos de jugadores menores de 21 años en cada equipo de la Primera División de Costa Rica. Ahora se les exigirán 810 minutos.

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Las decisiones reflejan una intención clara de simplificar el calendario y concentrar los esfuerzos en las competiciones que consideran prioritarias para el desarrollo del fútbol nacional. No todos los clubes comparten la misma visión, pero la mayoría respaldó los cambios durante la Asamblea.

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