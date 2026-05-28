Otro golpe para Xelajú luego de perder la final del Clausura 2026 ante Municipal

Los chivos no tuvieron buenas noticias luego de perder el titulo frente a los rojos.

Xelajú MC recibió un duro golpe fuera de la cancha luego de la final del Torneo Clausura 2026 de Guatemala, después de que el Órgano Disciplinario de la Liga Bantrab oficializara una sanción económica contra el club altense por los incidentes ocurridos durante el partido de vuelta frente a CSD Municipal en el estadio Mario Camposeco.

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Los súper chivos fueron castigados con una multa de 15 mil quetzales debido al lanzamiento de objetos hacia el terreno de juego una vez finalizado el encuentro. Aunque no se reportaron personas lesionadas, la Liga dejó claro que el club deberá identificar a los responsables y prohibirles el ingreso a los estadios por un período de dos años, como parte de las medidas disciplinarias establecidas.

Llamó especialmente la atención que los incidentes no fueron reportados directamente por el árbitro mundialista Mario Escobar, pese a que las imágenes evidenciaron que el colegiado se percató de lo sucedido tras el pitazo final del juego ante Municipal. Finalmente, los informes que sustentaron la sanción provinieron tanto del comisario como del oficial de seguridad del encuentro.

El reporte de los comisarios terminó castigando a Xelajú MC

Dentro del informe oficial presentado ante el Órgano Disciplinario se detalló lo ocurrido al finalizar el compromiso. El comisario escribió textualmente: “… Al finalizar el encuentro hubo lanzamiento de objetos (botellas de plástico, bolsas de agua, bengalas), del público local no impactando en ninguna persona.”

El reporte del oficial de seguridad coincidió prácticamente en los mismos términos y confirmó que la conducta de algunos aficionados locales derivó en la sanción económica contra la institución quetzalteca. Aunque no hubo consecuencias mayores ni daños personales, la Liga decidió actuar con firmeza para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse en futuros encuentros de alta tensión.

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De esta manera, Xelajú MC no solamente cerró la temporada con la dolorosa derrota en la final frente a Municipal, sino también con un castigo económico que deberá solventar en las próximas semanas para mantener en regla su situación administrativa de cara al Torneo Apertura 2026. Mientras tanto, el club también trabaja en la planificación deportiva tras un semestre que dejó emociones intensas tanto dentro como fuera del terreno de juego.