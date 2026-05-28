Podrían descender: Yamil Bukele promete no tener piedad contra Alianza, Águila y Hércules

El presidente de la Fesfut busca dar un golpe de autoridad en el futbol salvadoreño.

El fútbol salvadoreño atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia administrativa luego de que saliera a la luz el caso de multipropiedad que involucra a Alianza FC, CD Águila y Hércules FC. La situación generó preocupación dentro del entorno deportivo debido a que los tres equipos están relacionados con el mismo grupo propietario, algo que podría contravenir las normas de integridad establecidas por la federación.

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Ante la creciente polémica, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, salió al paso para aclarar el panorama y explicar las medidas que ya se encuentran en marcha. A través de su cuenta oficial en X, el dirigente detalló que los propietarios de Águila y Hércules decidieron “depositar transitoriamente ambos equipos en la FESFUT” con el objetivo de transparentar el proceso de venta y regularizar la situación administrativa.

Bukele explicó además que la federación actuará únicamente como intermediaria mientras se encuentra una solución definitiva. Según indicó, desde el inicio de las conversaciones se estableció un plazo máximo de un año para encontrar nuevos propietarios sin vínculos entre sí, cumpliendo así con los reglamentos internacionales sobre integridad deportiva y multipropiedad.

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Alianza, Águila y Hércules podrían perder la categoría

La preocupación creció aún más luego de que la FESFUT advirtiera que, si el proceso no se completa dentro del tiempo establecido, los tres clubes podrían enfrentar fuertes consecuencias deportivas. Entre los riesgos aparece incluso la posibilidad de perder su lugar dentro de la estructura profesional del fútbol salvadoreño, situación que pondría en peligro a Alianza, Águila y Hércules de cara a futuras competiciones.

Por su parte, el presidente del Club Social Águila, Carlos Espinoza, aseguró que las negociaciones se manejan con cautela y responsabilidad. “Los interesados serios se toman las cosas en serio y entonces analizan números, analizan estadísticas, analizan un montón de cosas para poder saber si realmente conviene o no conviene a sus intereses”, expresó el dirigente migueleño.

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Espinoza también dejó abierta la posibilidad de mantener temporalmente la administración actual si no aparece un comprador adecuado antes del inicio de la temporada 2026-2027. “Nuestra alternativa viable es mantener la administración por un año, pero si con un tiempo prudencial anticipado nosotros vemos que no es posible encontrar un interesado con la capacidad económica suficiente, créame que vamos a tener un nuevo plan B”, afirmó. Mientras tanto, el fútbol salvadoreño permanece atento a un caso que podría marcar un precedente histórico dentro de la región.