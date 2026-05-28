Después de Saprissa: qué hace hoy Ricardo Blanco y por qué sigue ligado al fútbol

Tras ponerle fin a su etapa como futbolista profesional, Ricardo Blanco encontró una nueva misión en Saprissa y hoy trabaja formando a las futuras promesas del club que marcó su carrera.

La salida de Deportivo Saprissa marcó el final de una etapa para Ricardo Blanco, pero no significó una despedida definitiva de la institución. Después de años defendiendo la camiseta morada y convertirse en uno de los referentes del camerino, el exlateral encontró una nueva manera de seguir vinculado al club.

El pasado 20 de mayo, Saprissa confirmó oficialmente que Blanco no continuaría como jugador profesional. Su contrato llegaba a su fin y la dirigencia decidió no renovarlo como parte de la reestructuración que atraviesa el equipo tras perder la final del Clausura 2026.

La noticia generó nostalgia entre muchos aficionados, ya que se trataba de uno de los futbolistas más identificados con la institución en los últimos años. Sin embargo, mientras algunos imaginaban un alejamiento total del fútbol, la realidad tomó otro camino.

¿Qué está haciendo actualmente Ricardo Blanco?

Blanco ya tenía preparada una nueva etapa profesional gracias a una faceta que desarrolló paralelamente a su carrera deportiva. Además de futbolista, es profesor de educación física, una formación que hoy le permite seguir trabajando dentro de la estructura del club.

Lejos de los reflectores del primer equipo, el exdefensor asumió funciones en las ligas menores de Saprissa y actualmente trabaja con la categoría Sub-14, participando directamente en la formación de las futuras promesas moradas.

Ricardo Blanco está al mando de la Sub 14 de Saprissa. (Foto: Instagram)

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La transición no fue sencilla. Pasar de competir cada fin de semana a desempeñarse en otro rol exige adaptación, pero el propio Ricardo Blanco dejó claro que encontró un nuevo propósito dentro de la institución.

Eso quedó reflejado en una emotiva publicación realizada junto a sus jóvenes dirigidos. El mensaje rápidamente llamó la atención de los aficionados por la carga emocional que transmitía.

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“La vida cambia rápido, pero coincidir con ustedes en este momento me dio fuerzas cuando más las necesitaba”, escribió el exjugador acompañando una fotografía con los futbolistas de la cantera.

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La frase dejó entrever que la salida del primer equipo fue un golpe importante, pero también que encontró apoyo y motivación en esta nueva experiencia dentro del club.

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En Saprissa valoran especialmente este tipo de perfiles. La institución busca que exjugadores con identidad morada continúen aportando desde otras áreas, ayudando a transmitir valores y experiencia a las nuevas generaciones.

Datos Claves

El 20 de mayo , Saprissa oficializó que Ricardo Blanco no seguiría como jugador profesional.

, Saprissa oficializó que no seguiría como jugador profesional. No renovó su contrato y decidió marcharse después de haber sufrido muchas lesiones.

Ricardo Blanco está a cargo actualmente Categoría Sub-14 de Saprissa formando promesas en las ligas menores.

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