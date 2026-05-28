Fue multicampeón con Alajuelense, lo convocaron al Mundial y ahora vende huevos para sobrevivir

Fue uno de los mejores ticos en su puerto, llegó a ser convocado al Mundial, pero ahora lejos del fútbol vive de distribuir huevos.

Durante años, Patrick Pemberton fue sinónimo de seguridad bajo los tres palos. El histórico guardameta construyó una carrera brillante en el fútbol costarricense, especialmente con Liga Deportiva Alajuelense, donde levantó múltiples títulos y se convirtió en uno de los porteros más importantes de la historia reciente del club.

Su trayectoria también lo llevó a la élite internacional. Pemberton fue habitual en la Selección de Costa Rica y formó parte de la delegación que representó al país en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, una de las campañas más recordadas del fútbol costarricense por alcanzar los cuartos de final.

Durante décadas vivió rodeado de entrenamientos, concentraciones, estadios llenos y la presión de competir al máximo nivel. Sin embargo, como ocurre con todos los futbolistas, llegó el momento de colgar los guantes y comenzar una nueva etapa lejos de las canchas.

La nueva vida de Pemberton

Y esa nueva vida tomó un rumbo que pocos imaginaban. Tras retirarse del fútbol profesional, Patrick Pemberton decidió apostar por el emprendimiento y encontró una oportunidad en un negocio completamente diferente al deporte.

Todo comenzó gracias a la recomendación de un amigo, quien lo motivó a iniciar un proyecto relacionado con la distribución de huevos. La idea le llamó la atención y decidió involucrarse personalmente en el negocio.

Pemberton ahora se dedica a repartir huevos. (Foto: Captura de pantalla Teletica)

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Actualmente se dedica a comercializar cartones de 15 y 30 huevos, realizando él mismo gran parte de las entregas. A diario utiliza su vehículo para recorrer distintas comunidades y llevar los pedidos directamente hasta sus clientes.

Lejos de avergonzarse por el cambio, el exarquero ha mostrado orgullo por esta nueva faceta. Entiende que el trabajo digno siempre merece respeto y que emprender también implica asumir desafíos, sacrificios y metas por cumplir.

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Con el mismo compromiso que mostraba en los partidos importantes, ahora busca consolidar su cartera de clientes y expandir cada vez más el alcance de su negocio.

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La mentalidad competitiva que lo acompañó durante toda su carrera sigue intacta. Cambió el uniforme por la ropa de trabajo y los estadios por las carreteras, pero mantiene el deseo de crecer día tras día.

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De hecho, el propio Pemberton ha manifestado que se visualiza triunfando en este emprendimiento y aumentando progresivamente la cantidad de personas que confían en sus productos.

Datos Claves

Patrick Pemberton participó en el Mundial de Brasil 2014 con Costa Rica.

participó en el Mundial de con Costa Rica. Liga Deportiva Alajuelense es el equipo donde el guardameta levantó múltiples títulos.

es el equipo donde el guardameta levantó múltiples títulos. 15 y 30 huevos contienen los cartones que comercializa entregando pedidos en su vehículo.

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