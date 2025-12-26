Mientras Herediano y Saprissa se pelean por ficharlo, Randall Leal toma una decisión que confirma su destino

Mientras Jafet Soto intenta avanzar en el mercado y cerrar refuerzos clave para el nuevo proyecto del Club Sport Herediano, uno de los nombres que más ruido ha generado en las últimas semanas, Randall Leal, dio una señal clara que empieza a marcar su futuro inmediato.

El volante costarricense ha sido vinculado tanto con el Team como con Deportivo Saprissa, que volvió a mostrar interés. Incluso se habló de la posibilidad de un nuevo intento en el fútbol internacional. Sin embargo, cuando todo parecía abierto, el propio futbolista sorprendió con una decisión personal que dice mucho más de lo que aparenta.

La decisión de Randall Leal que lo mantendrá en Costa Rica

Leal utilizó sus redes sociales para presentar un proyecto que lo tiene completamente ilusionado: la construcción de villas turísticas en playa Avellanas, una inversión que viene desarrollando junto a su familia y que ya es una realidad. El mediocampista compartió imágenes del complejo y un extenso mensaje cargado de emoción y orgullo.

“Empezamos este proyecto con fe, esfuerzo y trabajo duro, apoyándonos en cada paso. Cada día fue una lección y cada obstáculo una oportunidad para crecer juntos. Hoy, en esta Navidad, miramos atrás con orgullo y agradecimiento. Ver el proyecto terminado nos recuerda que cuando la familia camina unida, no hay metas imposibles”, escribió Leal.

El nuevo proyecto de Randall Leal. (Foto: Instagram)

Más allá del emprendimiento, el mensaje dejó una lectura clara en el entorno futbolístico: Randall Leal proyecta quedarse en Costa Rica, al menos por un tiempo, para acompañar de cerca este nuevo capítulo de su vida y, paralelamente, relanzar su carrera deportiva tras un paso irregular por la MLS.

Publicidad

Publicidad

ver también Adiós a Saprissa: Mauricio Villalobos ya conoce el equipo de Costa Rica en el que jugará el Clausura 2026

En ese contexto, Herediano y Saprissa toman nota. Mientras Jafet Soto lo quiere vestir de rojiamarillo, el propio jugador parece inclinar la balanza hacia un destino que le permita estabilidad, cercanía familiar y continuidad. Por la víspera se saca el día, y todo apunta a que el futuro inmediato de Randall Leal se escribirá en suelo costarricense.