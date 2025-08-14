El refuerzo que ni Wanchope vio venir: Saprissa cierra el regreso de un campeón borrado en la era Sergio Gila

En el Deportivo Saprissa de Paulo Wanchope se realizó un movimiento que pocos imaginaban y que ha tomado por sorpresa a propios y extraños. Un viejo conocido por Sergio Gila, con pasado exitoso y vínculo directo con títulos importantes, vuelve a la casa morada.

¿Cuál es el nuevo refuerzo sorpresa en Saprissa?

De manera oficial, Enrique Rivers regresa a las filas del Deportivo Saprissa para sumarse al trabajo en las Ligas Menores del club, una labor que desempeñará junto a Vladimir Quesada en la coordinación.

Su incorporación refuerza el proyecto formativo del conjunto morado, que busca potenciar el talento joven y garantizar una estructura sólida para el futuro del equipo.

Enrique Rivers en el Deportivo Saprissa

Sergio Gila le marcó el camino hace un tiempo en Saprissa

Cuando transcurría el 2021, Enrique Rivers no formó parte de las nuevas restructuraciones que estaba haciendo el Deportivo Saprissa y fue cesado de sus funciones donde comandaba la unidad de Formación Saprissa integrada de las divisiones Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

Todo esto sucedió cuando dos meses atrás el Saprissa había fichado al español Sergio Gila como nuevo Scout para hacer cambios en partes importantes de la institución morada donde Enrique Rivers ya no iba a formar parte.

Sergio Gila – Deportivo Saprissa

Títulos con el Deportivo Saprissa

Enrique Rivers vivió momentos dorados con el Deportivo Saprissa en dos etapas distintas. Como jugador, levantó el título de la Primera División de Costa Rica en 1982, marcando una huella importante en la historia del club.

Años más tarde, volvió a celebrar campeonatos, pero esta vez desde el banquillo, siendo asistente técnico de Alexandre Guimarães en las coronas obtenidas por los morados en los torneos de 1997 y 1998.

