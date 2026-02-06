“Sueño hecho realidad”: Eriq Zavaleta hace anuncio que consterna a todos en El Salvador

El defensor Eriq Zavaleta, futbolista estadounidense-salvadoreño, anunció de manera oficial su retiro del fútbol profesional, poniendo punto final a una trayectoria que se desarrolló principalmente en la Major League Soccer (MLS) y que también dejó huella en la selección nacional de El Salvador.

El camino de Zavaleta comenzó en el ámbito universitario con los Indiana Hoosiers, donde su rendimiento le permitió dar el salto al profesionalismo tras ser seleccionado en el Draft de la MLS 2013 por los Seattle Sounders, dando inicio a una carrera estable en el fútbol de Estados Unidos.

Tras su paso inicial por Seattle, el zaguero también militó en Chivas USA, antes de encontrar mayor continuidad en Toronto FC, club en el que vivió varios años, alternando entre el primer equipo y el Toronto FC II, y donde logró consolidarse como una pieza habitual dentro del plantel.

La etapa final de su carrera la vivió con LA Galaxy, equipo con el que cerró su recorrido en la primera división estadounidense. A nivel de logros, Eriq Zavaleta se consagró campeón de la MLS en dos ocasiones: primero en la temporada 2016/2017 con Toronto FC y luego en la campaña 2023/2024 con LA Galaxy, los puntos más altos de su carrera a nivel de clubes.

En el plano internacional, el defensor optó por representar a El Salvador, selección a la que llegó bajo la dirección técnica de Hugo Pérez. Su debut con la azul y blanco se produjo en junio de 2021, en un duelo ante Islas Vírgenes Estadounidenses por las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Su último encuentro con la Selecta fue la recordada derrota 2-3 frente a Trinidad y Tobago en el estadio Cuscatlán, por la Liga de Naciones de Concacaf, partido que también marcó el final del ciclo de Hugo Pérez, luego ya no aceptó convocatorias de El Salvador por tener diferencias con la Fesfut.

